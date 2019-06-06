Источник материала: Кировец





8, 15, 22 и 29 июня 2019 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на объектах хозяйствования.

На ваши вопросы по телефону: (802237) 78-6-60 квалифицированно ответят:

8 июня — начальник отдела Сергей Владимирович

СОБОЛЬ;

15 июня — первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

22 июня — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;

29 июня — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ.