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«Прямые телефонные линии»

07.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Прямые телефонные линии»

8, 15, 22 и 29 июня 2019 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на объектах хозяйствования.
На ваши вопросы по телефону: (802237) 78-6-60 квалифицированно ответят:
8 июня — начальник отдела Сергей Владимирович
СОБОЛЬ;
15 июня — первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;
22 июня — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;
29 июня — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ.

 
 
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8, 15, 22 и 29 июня 2019 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на...
 
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