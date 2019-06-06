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Республиканская спартакиада школьников – 2019

07.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 10 по 19 июня 2019 года в Минской области состоится Республиканская спартакиада школьников – 2019.

Юные спортсмены из всех регионов Беларуси будут соревноваться в 21 виде спорта на лучших спортивных базах Минщины.

Сборные команды Минской области представят юные спортсмены – победители и призеры областных, республиканских и международных соревнований.

Награды будут разыгрываться как в личном, так и в командном первенстве.

Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 15 июня 2019 года в 13.30 в летнем амфитеатре Дворца культуры г. Молодечно, закрытие – 19 июня 2019 года на базе Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (г. Слуцк, ул. Виленская, 4А).

Соревнования станут ярким спортивным праздником для всех участников, оставят незабываемые, яркие впечатления и положительные эмоции.


 
 
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С 10 по 19 июня 2019 года в Минской области состоится Республиканская спартакиада школьников – 2019.
 
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