Сплошные зожницы. Посмотрите, как круто выглядят жены белорусских футболистов и хоккеистов

Источник материала: Tut.by

За спутницами спортсменов уже давно закрепился образ девушки с идеальной внешностью. Подборка GO.TUT.BY подтверждает этот стереотип: жены белорусских хоккеистов и футболистов очень хороши собой (и, судя по фигурам, не пренебрегают спортзалом и здоровым питанием).

Супруга Вячеслава Глеба Ольга — любительница позировать в купальнике. А почему нет, если фигура позволяет?