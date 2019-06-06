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Сплошные зожницы. Посмотрите, как круто выглядят жены белорусских футболистов и хоккеистов
Источник материала: Tut.by
За спутницами спортсменов уже давно закрепился образ девушки с идеальной внешностью. Подборка GO.TUT.BY подтверждает этот стереотип: жены белорусских хоккеистов и футболистов очень хороши собой (и, судя по фигурам, не пренебрегают спортзалом и здоровым питанием).
Супруга Вячеслава Глеба Ольга — любительница позировать в купальнике. А почему нет, если фигура позволяет?
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