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Google Developers Launchpad поможет развивать белорусские стартапы

07.06.2019 10:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Google Developers Launchpad поможет развивать белорусские стартапы
Фото: IMAGURU

«Сотрудничество с компанией Google – это возможность стать частью глобальной сети ведущих акселераторов и получить доступ к огромной базе знаний, – рассказывает Ольга Годунова, управляющий партнер ТехМинска, – мы сможем привлекать лучших менторов компании именно в тех областях, которые необходимы для вывода белорусских стартапов на международный рынок. Новый набор в акселератор будет объявлен в июне 2019».

ТехМинск (TechMinsk) был создан в 2013 году на базе стартап хаба Имагуру при поддержке Агентства США по Международному развитию (USAID) и является одним из лидеров в области создания и развития стартап-экосистемы, обучения и развития инновационных компаний.

За прошедшее время более 120 участников прошли обучение по 9 программам. Выпускники ТехМинска являются учредителями таких компаний, как  MSQRD, PandaDoc и FriendlyData, известных и успешных в Беларуси и на международных рынках.

 
Теги: Минск
 
 
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ТехМинск акселератор для стартапов, работающих в сфере информационных технологий, подписал партнерское соглашение с компанией Google.
 
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