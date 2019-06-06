Российские власти намерены заставить олигархов платить налоги на родине

Источник материала: Ежедневник



фото: vsevedenie.mirtesen.ru

Минфин планирует изменить критерии признания человека налоговым резидентом России.

Минфин продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом, сообщают «Ведомости» .

Чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года. Сейчас Минфин рассматривает вопрос, чтобы уменьшить этот срок до 90 дней. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», – пояснил министр финансов Антон Силуанов.

Впрочем, единственного критерия – числа дней – недостаточно для эффективной борьбы с уходом от законодательства о контролируемых иностранных компаниях, считают эксперты и Минфин. Нужен и другой критерий – центр жизненных интересов. Под ним подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и проч. На этот раз Минфин готов исправить и это – он планирует ввести критерий центра жизненных интересов для определения резидентства.

Подчеркивается, что такая практика существует и в западных странах. Так, для признания резидентом и доначисления местных налогов на общемировой доход в ЕС достаточно проживания семьи за рубежом, обучения детей в школе, наличия недвижимости и др. А в Казахстане человека могут признать резидентом, если у него есть там гражданство, семья и недвижимость.

По мнению юристов, нововведение вряд ли касается больше нескольких тысяч россиян. Проводить вне России более полугода для ухода от законодательства от контролируемых иностранных компаниях - недешевое удовольствие и непростое с точки зрения ведения бизнеса. Но это богатейшие люди, суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомыми.