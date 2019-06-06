Волковычанин Артем Гурин установил рекорд сезона в прыжках в длину

Источник материала: Новости Волковыска

6-7 июня в Минске на легкоатлетическом стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки проходят соревнования на призы РЦОП.

Яркой выдалась борьба за первую строчку итогового протокола в прыжках в длину, как и результаты, которые фиксировались на отметке личных рекордов.

В упорном соперничестве на первую ступень пьедестала почета и с новым личным достижением поднимется наш земляк прыгун Артем Гурин. В своем третьем выходе в сектор спортсмен улетел на 7.89 и обеспечил себе лидерство. Стоит отметить, что от четвертой, пятой и шестой попыток спортсмен отказался. Но норматив на молодежный чемпионат Европы он перевыполнил на 24 сантиметра. Тренируют спортсмена Владимир Демянчук и Сергей Иванов.

Артем Гурин:

Решили психологически не выкладываться на этом старте. Основные соревнования в сезоне - чемпионат Европы среди молодежи. Недавно произошла смена тренера и это дало свои плоды. Наконец-то я увеличил свой личный рекорд, который держался 2 года. В любом случае, спасибо всем тренерам, которые вкладывались в этот результат: первому тренеру Бакачу Александру Петровичу, Владимиру Владимировичу Демянчуку и, конечно, Сергею Александровичу Иванову и Валерию Александровичу Бунину.





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