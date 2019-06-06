Золотовалютные резервы Беларуси в январе-мае выросли на 13% и превысили $8 млрд

Источник материала: Интерфакс

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили $8 млрд 90 млн, увеличившись за январь-май на 13% (на $932,4 млн), говорится в пресс-релизе Нацбанка.

За май золотовалютные резервы выросли сразу на $521,6 млн (на 6,9%) после роста в апреле на $322,7 млн (на 4,5%).

В числе источников роста резервов в мае Нацбанк в первую очередь назвал размещение валютных облигаций Минфина и Нацбанка. Также валютные средства поступили в виде экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и за счет покупки валюты на внутреннем рынке.

В мае плановое погашение внешних и внутренних обязательств властей в инвалюте составило $140 млн, с начала года - $1,76 млрд.

Ранее сообщалось, что Минфин Беларуси в мае разместил на внутреннем рынке валютные облигации на сумму около $300 млн. За 5 месяцев объем размещения превысил $500 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Нацбанк разместил в мае валютные облигации на $30 млн.

Как сообщалось, в 2018 году золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 2,2% - до $7 млрд 157,6 млн на 1 января 2019 года на фоне исполнения обязательств на сумму $5,7 млрд. НББ запланировал сохранение ЗВР на уровне не менее $7,1 млрд к началу 2020 года с учетом предусмотренного в 2019 году исполнения обязательств в инвалюте на $4,85 млрд.