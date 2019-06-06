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Продолжается приёмная кампания в Европейский гуманитарный университет: либеральное образование в Старом городе Вильнюса

07.06.2019 09:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Современное высшее образование невозможно представить без междисциплинарности и международных возможностей для студентов.

Именно этим и отличаются учебные программы Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, которые предлагают белорусам возможность получения полноценного европейского образования по модели liberal arts (свободных искусств).

Поступив в 2019 году, студенты ЕГУ смогут максимально раскрыть креативный и академический потенциал, развить адаптивность, навыки критического и креативного мышления. Ежегодно около 40 студентов ЕГУ отправляются на один-два семестра по обменам в один из 60 университетов-партнёров, в том числе в США. Учебный корпус ЕГУ расположен в бывшем Августинском монастыре в Старом городе Вильнюса, который внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учебный план студентов бакалаврских программ "Визуальный дизайн" и "Европейское наследие" выстраивается через обращение к артефактам европейской культуры посредством участия в полевых школах в городах, относящихся к формированию европейской интеллектуальной традиции. Каждый курс обучения студенты будут работать над индивидуальным проектом, посвященным городам полевой школы — Вильнюсу, Санкт-Петербургу, Флоренции и Афинам. Программы "Медиа и коммуникация", "Мировая политика и экономика" и "Международное право и право Европейского союза" базируются на обращении к проблематике социальных трансформаций в Беларуси и Европе, а также их целостном анализе.

Учебный процесс на Общеуниверситетской подготовке ЕГУ основывается на коллективной работе студентов и преподавателей. Помимо классических лекций, студенты вовлечены в такие современные формы учебной деятельности, как симпозиумы, тьютораты, конференции, семинары, индивидуальные консультации и онлайн-занятия.

Благодаря высоким результатам реализации собственных академических и творческих проектов, участию в профильных конференциях и конкурсах, белорусские студенты ЕГУ получают 50% или 100% грант на покрытие стоимости обучения. В рамках обучения на обновленных программах ЕГУ студенты будут регулярно пополнять личное профессиональное и академическое портфолио, которое позволит пройти практику в престижных международных организациях, а также значительно увеличит возможности на рынке труда после окончания обучения.

Бакалаврские программы ЕГУ предлагаются в очном и дистанционном форматах обучения. Для поступления в университет выпускникам школ и колледжей необходимо сдать вступительные экзамены по эссе или композиции, а также по английскому языку (для очной формы). Сдача вступительных экзаменов проходит в Минске.

Приём онлайн-анкет на очную форму обучения — до 15 июня, а на дистанционную форму — до 3 июля.

Подробности на сайте: EHU.LT, по телефону +370 5 2639650, в Skype: QuestionEHU, а также в Facebook и VK.

 
Теги: Минск
 
 
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