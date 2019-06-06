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Продолжается приёмная кампания в Европейский гуманитарный университет: либеральное образование в Старом городе Вильнюса
Источник материала: Интерфакс
Современное высшее образование невозможно представить без междисциплинарности и международных возможностей для студентов.
Именно этим и отличаются учебные программы
Поступив в 2019 году, студенты ЕГУ смогут максимально раскрыть креативный и академический потенциал, развить адаптивность, навыки критического и креативного мышления. Ежегодно около 40 студентов ЕГУ отправляются на один-два семестра по обменам в один из 60 университетов-партнёров, в том числе в США. Учебный корпус ЕГУ расположен в бывшем Августинском монастыре в Старом городе Вильнюса, который внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Учебный план
Учебный процесс на Общеуниверситетской подготовке ЕГУ основывается на коллективной работе студентов и преподавателей. Помимо классических лекций, студенты вовлечены в такие современные формы учебной деятельности, как симпозиумы, тьютораты, конференции, семинары, индивидуальные консультации и онлайн-занятия.
Благодаря высоким результатам реализации собственных академических и творческих проектов, участию в профильных конференциях и конкурсах, белорусские студенты ЕГУ получают 50% или 100% грант на покрытие стоимости обучения. В рамках обучения на обновленных программах ЕГУ студенты будут регулярно пополнять личное профессиональное и академическое портфолио, которое позволит пройти практику в престижных международных организациях, а также значительно увеличит возможности на рынке труда после окончания обучения.
Бакалаврские программы ЕГУ предлагаются в очном и дистанционном форматах обучения. Для поступления в университет выпускникам школ и колледжей необходимо сдать
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Продолжается приёмная кампания в Европейский гуманитарный университет: либеральное образование в Старом городе Вильнюса
Современное высшее образование невозможно представить без междисциплинарности и международных возможностей для студентов. Именно этим и отличаются учебные...
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