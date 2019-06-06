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Врачи рассказали о пользе и вреде ягод

07.06.2019 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Уже совсем скоро можно будет начинать собирать посаженные на даче или растущие в лесу ягоды. Поэтому мы решили узнать о пользе плодов кустарниковых и травянистых растений.  

Как сообщает РИА Новости, самыми полезными ягодами можно считать голубику и бруснику. Их обычно не выращивают массово, а потому не страдает качество.  

Как поясняет врач-гастроэнтеролог, клубника пользуется огромным спросом, поэтому производители пытаются выращивать её как можно больше на минимально возможной для этого площади. От этого страдает пищевая ценность таких ягод. Вероятно, внешний вид и запах будут обычными, но вкус и химсостав будут сильно отличаться от здоровых ягод.  

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?  

Врачи рассказали о пользе и вреде ягод

По мнению врача-диетолога, любые ягоды богаты витаминами и микроэлементами, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, укрепляют иммунную систему и замедляют процесс старения. Также их можно есть людям с сахарным диабетом.  

Самыми полезными ягодами врач-диетолог считает чернику и голубику, поскольку они богаты веществами, которые активируют работу ферментов в организме человека.  

Эксперты отмечают, что ягоды повышают аппетит, поэтому лучше есть их на завтрак или обед, а не вечером. Упоминается, что больше 100-120 граммов ягод в сутки есть не нужно, иначе могут начаться колики в животе и диарея.  

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?  

Врачи рассказали о пользе и вреде ягод

Не рекомендуется употреблять ягоды людям, у которых есть заболевания кишечника, панкреатит, гастрит и язва. Также человеку нельзя есть ягоды, если он перенёс операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.  

В целом врачи советуют питаться разнообразной едой, чтобы организм получал разные витамины, минералы, полезные бактерии. Ягоды тоже полезно чередовать, а не есть всё время одни и те же.  

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Новости России. Уже совсем скоро можно будет начинать собирать посаженные на даче или растущие в лесу ягоды. Поэтому мы решили узнать о пользе плодов кустарниковых...
 
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