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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область

07.06.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Президент Беларуси требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения новополоцкого «Нафтана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства сегодня, 7 июня, с рабочей поездкой в северном регионе страны.

В центре внимания – социально-экономическое развитие. На «Нафтане» Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами, осмотрит производственную территорию предприятия, а также социальные объекты. Президенту представят установку первичной переработки нефти.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область

В центре внимания будет и строящаяся установка замедленного коксования нефтяных остатков. Реализация этого проекта позволит увеличить глубину переработки сырья до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 65 % и получить новый продукт – нефтяной кокс. Это хорошее топливо для цементной промышленности, энергетики, продукт можно применять и в металлургии.

Также глава государства проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область

Очевидно, что основная цель приезда главы государства на «Нафтан» состоит в анализе того, насколько эффективно и в сроки выполняются ранее данные поручения по развитию отрасли.

Уже после посещения НПЗ Александр Лукашенко осмотрит крытую тренировочную площадку хоккейного клуба «Химик», где ознакомится с инфраструктурой и организацией его работы.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область

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Новости Беларуси.  Президент Беларуси требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом Александр Лукашенко заявил...
 
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