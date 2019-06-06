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В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом

07.06.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал.

В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом

За несколько минут до ЧП жильцы услышали громкий треск и успели выбежать на улицу. В результате первый этаж здания полностью уничтожен.

Известно, что за несколько дней до случившегося люди обращались в специальную службу с жалобами на трещины в опорных колоннах дома, однако после проверки работники заявили, что не нашли ничего подозрительного.

В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом

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Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал. За...
 
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