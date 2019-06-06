|
В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал.
За несколько минут до ЧП жильцы услышали громкий треск и успели выбежать на улицу. В результате первый этаж здания полностью уничтожен.
Известно, что за несколько дней до случившегося люди обращались в специальную службу с жалобами на трещины в опорных колоннах дома, однако после проверки работники заявили, что не нашли ничего подозрительного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал. За...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)