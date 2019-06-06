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Сотрудники Следственного комитета организовали для детей из социально-педагогического центра поход в аквапарк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник водной феерии организовали сотрудники Следственного комитета столицы для подшефного детского социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с детьми они отправились в аквапарк. Сейчас на попечении в приюте 18 воспитанников. Это совсем малыши и подростки, временно оставшиеся без попечения родителей.
Ребята с нетерпением ждут, когда их мамы и папы скажут твердое «нет» пагубным привычкам и заберут их в семью. Дети особенно нуждаются в теплоте и заботе, которые и попытались подарить им столичные следователи. Многие из малышей впервые оказались в комплексе водных развлечений.
Мне сильно понравилось здесь.
Ольга Локтевич, ведущий инспектор Ленинского районного отдела Следственного комитета Минска:
Сотрудники Следственного комитета не упустили возможности в дни летних каникул обратить внимание взрослых на безопасный отдых детей. Ведь долгожданный сезон полон игр и развлечений, которые не всегда бывают безобидны.
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Сотрудники Следственного комитета организовали для детей из социально-педагогического центра поход в аквапарк
Новости Беларуси. Праздник водной феерии организовали сотрудники Следственного комитета столицы для подшефного детского социально-педагогического центра,...
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