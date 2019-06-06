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«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

07.06.2019 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный питомец появился в Могилевском зоосаде. Уникальный случай – лань-альбинос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

Малыш, лишенный естественного окраса, родится только в том случае, если оба его родителя будут носителями соответствующего гена. Ученые рассчитали: вероятность того, что две таких особи встретятся в природе, составляет один случай на 20 тысяч. А рождение альбиноса в неволе – случай и вовсе неслыханный!

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

Светлана Старовойтова, зоотехник Могилевского зоосада:
Мы к нему относимся очень снисходительно. С большой радостью и гордостью, что у нас появился такой питомец в зоосаде. У людей он привлекает особое внимание. Чувствует он себя хорошо, бодр. Особенно у детей пользуется большой радостью.

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

Несмотря на то что стадо европейских ланей в Могилевском зоосаде насчитывает 46 голов, спутницу жизни самец-альбинос себе пока не выбрал. Во всем виновата его необычная светлая окраска. В природе особи противоположного пола избегают бесцветных сородичей.

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился Могилевском зоосаде

Люди в материале: Светлана Старовойтова
 
 
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Новости Беларуси. Необычный питомец появился в Могилевском зоосаде. Уникальный случай – лань-альбинос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш,...
 
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