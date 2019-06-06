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Развитие логистики, межрегионального сотрудничества и IT. Белорусско-польский форум «Добрососедство» откроется в Минске

07.06.2019 09:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О межрегиональном сотрудничестве, развитии логистики и информационных технологий 7 июня будут говорить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь откроется экономический форум «Добрососедство». В Национальной библиотеке соберутся десятки представителей белорусских и польских деловых кругов. Главная задача – выработать четкие правила бизнес-игры на рынках Евразийского и Европейского союзов.

Развитие логистики, межрегионального сотрудничества и IT. Белорусско-польский форум «Добрососедство» откроется в Минске

Польским компаниям презентуют особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Речь также пойдет о возможностях безвизового режима в нашей стране для развития делового туризма.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О межрегиональном сотрудничестве, развитии логистики и информационных технологий 7 июня будут говорить в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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