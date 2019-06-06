Развитие логистики, межрегионального сотрудничества и IT. Белорусско-польский форум «Добрососедство» откроется в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О межрегиональном сотрудничестве, развитии логистики и информационных технологий 7 июня будут говорить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь откроется экономический форум «Добрососедство». В Национальной библиотеке соберутся десятки представителей белорусских и польских деловых кругов. Главная задача – выработать четкие правила бизнес-игры на рынках Евразийского и Европейского союзов.





Польским компаниям презентуют особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Речь также пойдет о возможностях безвизового режима в нашей стране для развития делового туризма.