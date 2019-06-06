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В Барановичском районе горел склад готовой продукции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июня примерно в девять часов вечера в трёхстах метрах севернее деревни Глинище Барановичского района произошёл пожар на складе готовой продукции.
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Огнём обрушена кровля на площади 3000 кв. м, уничтожена продукция, повреждено здание склада.
Причина загорания выясняется.
Весной 2019 года в Минске загорелось складское помещение в административном здании.
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Новости Беларуси. 6 июня примерно в девять часов вечера в трёхстах метрах севернее деревни Глинище Барановичского района произошёл пожар на складе готовой...
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