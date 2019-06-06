В Барановичском районе горел склад готовой продукции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня примерно в девять часов вечера в трёхстах метрах севернее деревни Глинище Барановичского района произошёл пожар на складе готовой продукции.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей в горевшем здании никого не было. Подразделения МЧС локализовали, а затем потушили пожар.



Фото: МЧС Беларуси

Огнём обрушена кровля на площади 3000 кв. м, уничтожена продукция, повреждено здание склада.



Фото: МЧС Беларуси

Причина загорания выясняется.



Фото: МЧС Беларуси

Весной 2019 года в Минске загорелось складское помещение в административном здании.