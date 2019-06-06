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В Барановичском районе горел склад готовой продукции

07.06.2019 09:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня примерно в девять часов вечера в трёхстах метрах севернее деревни Глинище Барановичского района произошёл пожар на складе готовой продукции.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей в горевшем здании никого не было. Подразделения МЧС локализовали, а затем потушили пожар.  

В Барановичском районе горел склад готовой продукции
Фото: МЧС Беларуси  

Огнём обрушена кровля на площади 3000 кв. м, уничтожена продукция, повреждено здание склада.  

В Барановичском районе горел склад готовой продукции
Фото: МЧС Беларуси  

Причина загорания выясняется.  

В Барановичском районе горел склад готовой продукции
Фото: МЧС Беларуси  

Весной 2019 года в Минске загорелось складское помещение в административном здании.  

Проводилась эвакуация 78 человек – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 июня примерно в девять часов вечера в трёхстах метрах севернее деревни Глинище Барановичского района произошёл пожар на складе готовой...
 
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