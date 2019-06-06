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«Пламя мира» продолжает путешествие по Гомельской области: где побывает огонь 7 июня

07.06.2019 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расширяя географию. Эстафета «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Огонь II Европейских игр объединяет жителей Гомельской области.

Сегодня, 7 июня, торжественное зажжение факела состоится на жлобинской земле. Оно будет ознаменовано грандиозным флешмобом на площадке у городского Ледового дворца. Участие в празднике примут местные творческие коллективы и спортивные клубы.

«Пламя мира» продолжает путешествие по Гомельской области: где побывает огонь 7 июня

Далее главный символ II Европейских игр отправится в плавильные цеха Белорусского металлургического завода. А после переместится в один из красивейших замков Беларуси – усадьбу Козел-Поклевских. Здесь участники эстафеты смогут насладиться чарующими звуками классической музыки.

За время путешествия по Гомельской области «Пламени мира» также покорится дикая природа Национального парка «Припятский», часть пути огонь проделает по водам Припяти, а в Турове поднимется к истокам белорусской духовности на древнюю Замковую гору. Завершится марафон в Мозыре торжественной церемонией передачи эстафеты Минской области.

От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

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Новости Беларуси. Расширяя географию. Эстафета «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Огонь II...
 
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