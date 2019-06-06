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противотанковый комплекс «Корнет-ЭМ» может легко уничтожить новейший Abrams

07.06.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские СМИ сообщают, что новейший российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» может полностью уничтожить последнюю версию американского танка Abrams, даже невзирая на то, что она оснащается израильскими системами активной защиты Trophy. Об этом пишет defence-blog.com.


Фото: contract-army.ru

По мнению российских источников, новейшая система Trophy, которая поставляется для израильской и американской армий, плохо подходит для противостояния российскому противотанковому оружию.

Trophy — система активной защиты, предназначенная для обнаружения и нейтрализации угроз против бронетехники. Она устанавливается на танки и средние бронемашины и должна защищать их от угроз, начиная от ракет и заканчивая снарядами ПТУР.

Российский источник признал, что израильская система демонстрирует высокую эффективность при отражении одиночных запусков противотанковых ракет или реактивных гранат. Однако Trophy не приспособлен для противостояния запуску нескольких снарядов или ракет с минимальным интервалом, а именно по этому принципу работает «Корнет-ЭМ».

Напомним, что армия США не так давно презентовала в Румынии версию танка M1 Abrams с системой активной защиты Trophy. Некоторые эксперты считают его самым технологически совершенным танком в мире.

 
 
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Комплекс активной защиты не спасет танк от ракет ПТРК, полагают российские источники.
 
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