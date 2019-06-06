Заботясь о природе, сохраняем землю

Источник материала: Газета Авангард

В центральной районной библиотеке прошла встреча с начальником инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Натальей Вегерой, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

В ходе мероприятия говорили не только о природе и ее колоссальном значении, но и о том, как нужно любить и охранять ее богатства. Так, обращаясь к школьникам, Наталья Владимировна подчеркнула, что, только зная законы и тайны природы, мы сможем стать ее верными друзьями и помощниками:

– Мы должны навсегда усвоить, что планете, на которой мы живем, угрожает экологическая опасность. И только в наших силах предотвратить ее. Земля – наш общий дом, и ее нужно охранять. Ведь мы порой не замечаем той красоты, которая нас окружает: затаптываем цветы, ломаем деревья и разоряем гнезда птиц. Человек губит природу, отравляет атмосферу, загрязняет водоемы.

В игровой форме ребята вспомнили основные правила поведения в лесу и на водоемах. Почему нельзя жечь костры, чем опасен неубранный мусор, что нужно делать, когда увидел на земле гнездо птицы, почему нельзя рвать цветы? На эти и многие другие важные вопросы детвора узнала ответы.

В завершение мероприятия Наталья Владимировна призвала школьников беречь землю, следить за порядком. В силах каждого посадить дерево, ухаживать за рощей, подкармливать птиц и зверей зимой, взять под охрану муравейник, поляну. Тогда лес отблагодарит своей щедростью и добрых дел станет больше.













Светлана МЕДВЕДЕВА

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