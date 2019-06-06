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Беларусь нарастила золотовалютные резервы
07.06.2019 10:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: goldenfront.ru
За май ЗВР увеличились на 521,6 млн долларов (6,9%) после роста в апреле на 322,7 млн долларов (4,5%).
На 1 июня международные резервные активы Беларуси, по предварительным данным, составили 8,09 млрд долларов (в эквиваленте), сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Источниками роста ЗВР в апреле и мае стали поступления средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте. Также резервы пополнялись за счет взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и за счет покупки иностранной валюты Нацбанком на торгах.
В мае правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, на 1 января будущего года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд долларов.
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За май ЗВР увеличились на 521,6 млн долларов (6,9%) после роста в апреле на 322,7 млн долларов (4,5%).
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