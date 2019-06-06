Mercedes-AMG показала самый мощный четырехцилиндровый двигатель для серийных автомобилей

Источник материала: Tut.by

Отделение Mercedes-AMG поделилось подробностями о своем новом турбомоторе M139, который начнут устанавливать на старшие AMG-версии компактных моделей Mercedes с индексом A45.





Немецкие мотористы без тени сомнения называют свое детище самым мощным в мире четырехцилиндровым двигателем для автомобилей серийного производства. Были в истории и более мощные «четверки» — например, на Mitsubishi Lancer Evolution FX-440 MR двухлитровый агрегат развивал 440 лошадиных сил, но тираж японского седана был ограничен 40 экземплярами.





Новая «четверка» Mercedes-AMG будет доступна в двух вариантах форсировки. В базовом исполнении она развивает 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, у S-версии — 421 силу и 500 Нм (его полка — от 5000 до 5250 об/мин)! И это уже на 41 силу и 25 Нм больше, чем у прежней «четверки"-рекордсмена M133, которая устанавливалась на A45 предыдущего поколения. Таким образом, с литра объема Mercedes-AMG удалось снять 211 «лошадок». Отсечка срабатывает на 7200 об/мин.





Обе версии M139 оснащены турбокомпрессором с двойной улиткой (twin-scroll), давление наддува — от 1,9 до 2,1 бара у S-версии. Из прочих особенностей нового мотора массой 160,5 кг — комбинированный впрыск топлива и механизм плавного изменения фаз газораспределения Camtronic, диаметр цилиндра 83 мм и ход поршня 92 мм.





Первой моделью, под капотом которой пропишется M139, станет хэтчбек Mercedes-AMG A45, за которым последуют и другие представители компактного семейства — седан, купеобразный CLA 45 и универсал Shooting Brake на его базе. Ожидается, что новый турбомотор получит также и «заряженный» вариант грядущего кроссовера GLB .