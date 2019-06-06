Хрущевка-студия и «цветочная» сталинка. Топ-10 минских квартир с необычными ремонтами

Источник материала: Tut.by

Сделать ремонт в квартире, а потом еще подобрать обстановку — та еще задача. В этом деле мы обычно руководствуемся личными предпочтениями и вкусом, допуская иногда эксперименты. REALTY.TUT.BY просмотрел риелторские базы и выбрал самые яркие примеры квартир, увидев которые уже сложно забыть.

«Двушка» у парка Челюскинцев

Кажется, что это какая-то студия с высоченными потолками. На самом деле это обычная двухкомнатная хрущевка, площадь которой всего 40 квадратных метров, а высота потолка — 2,4 метра.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Каменной Горке

Эффектные фотообои в кухне двухкомнатной новостройки.



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Зеленом Луге

Еще одно яркое преображение хрущевки на Логойском тракте. Лишнее, понятное дело, тут только покрывало, которое портит вид дивана. Но тот, кто вырос в СССР знает, зачем это нужно. Тогда, если помните, и ковры на стене были в тренде.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

«Однушка» на улице Глебки

Жалко, что в кадр попал лишь часть стены с дивной композицией. было бы любопытно посмотреть, как э то выглядит в целом.



Фото: realt.by

На Партизанском проспекте

Квартира со всеми трендами, которые были во времена СССР. Сейчас это называется модным словом «винтаж».



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Курасовщине

Всегда была проблема с выбором обивки мебели. Мода неуловима, а брать что-то универсальное — скучно. Принт под зебру — почти нетленка.



Фото:realt.by

В Сельхозпоселке

Многоуровневая развязка потолка в трехкомнатной квартире на улице Корш-Саблина.



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Зеленом Луге

Фотообои в детской двухкомнатной квартире на Логойском тракте. Мальчику, наверное, было здесь не скучно.



Фото:realt.by

На проспекте Пушкина

Это самая цветочная квартира в нашей подборке.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Сталинка у Академии наук

Сложный и нетривиальный ремонт в двухкомнатной сталинке. Интересно, что у них за этой синей ширмой?



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by