Клубника для женской красоты

Источник материала: Новости Хотимска

Клубнику любят все или почти все. Да, есть люди, которые не едят эту ягоду из-за аллергической реакции на нее. Их остается только пожалеть. Особенно важна клубника для женщин. Молодые дамы, особенно те, кто имеет желание в недалеком будущем стать мамами, знают, что самым дефицитным витамином в организме является фолат (фолиевая кислота).

Так вот: в 100 грамм клубники содержится 13% суточной потребности женского организма в этой кислоте. Эту ягоду сегодня специалисты называют лучшей защитницей сердца и сосудов. Вещества, содержащиеся в ягодах клубники, снижают уровень гомоцистеина, в большей степени, чем холестерин.

Можно добавить, что клубника настоящий кладезь витамина С. Высокое содержание магния в ягодах защищает сердце. Вот и надо сделать вывод, что клубнику желательноесть чаще, в свежем виде и по возможности круглый год. Хотя, парниковая клубника не бывает такой полезной, как хотелось бы. Но лучше такая, чем никакой.

Большую часть урожая наши дачники перерабатывают, делая заготовки впрок, а лучше ягоду есть свежей. В джеме или варенье из клубники почти не остается после варки магния, фолата, витамина С, зато сахара непозволительно много. Если урожай настолько велик, что невозможно съесть все ягоды свежими, их стоит заморозить, но не варить из них джем.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЛУБНИКИ

Женщины издавна знают, что клубника – это прекрасное косметическое средство. Маски из клубники трудно недооценить. Их можно делать из одной этой ягоды, можно из смеси с другими продуктами.

Клубника содержит вещества, помогающие успокоить нервную систему. Кроме того, данная ягода является лидером по содержанию аскорбиновой кислоты, благодаря этому она укрепляет сосуды и очень полезна для поддержания иммунитета. Это первое домашнее средство от начинающиеся простуды — чтобы быстро победить недомогание, достаточно съесть горсть свежих ягод клубники. Некоторые называют ее природным аспирином, потому что по своему химическому составу она очень схожа с данным лекарством, только абсолютно безопасна, в отличие от таблеток. Клубника выводит лишнюю жидкость из организма, при этом насыщает его многими полезными микроэлементами. Помимо вкусового и эстетического наслаждения, данная ягодка подарит вам хорошее самочувствие и наполнит жизненной силой!

Не пропустите «клубничный сезон», который уже в полном разгаре. Используйте свежие ароматные ягоды для приготовления полезных завтраков и домашних средств по уходу за кожей!

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И РУК ИЗ КЛУБНИКИ

Ягоды клубники часто используются в сфере красоты — ее включают в состав масок, скрабов и лосьонов для кожи!Любимейший запах, который применяют в качестве ароматизатора кремов для тела, гелей для душа, пенок для ванны. В домашних условиях очень легко приготовить натуральную «клубничную» косметику. Она обладает увлажняющими, отбеливающими, глубокими очищающими свойствами! Клубнику можно использовать по отдельности, или как один из компонентов косметического средства.

Рецепты домашних клубничных масок для кожи лица, шеи и рук

Клубника хорошо сочетается с другими ягодами, сливками, овсяными хлопьями, медом, алоэ. Людям с чувствительной кожей стоит быть осторожными и сначала проверять действие маски на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергической реакции на клубнику или мед.

Картофельно-клубничная маска для шеи и декольте

Ингредиенты

Свежая клубника: 2 штуки

Сырой картофель: 1 шт.

Мякоть алоэ: 1 столовая ложка

Мед натуральный: 1 чайная ложка

Сливки молочные:2 столовых ложки

Молотая корица: ½ чайной ложки

Соль паваренная: 1 щепотка

Приготовление

Необходимо отварить картофель и размять его со сливками. Клубнику растереть в кашицу и смешать с картофелем. Добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать до однообразной консистенции.

Нанести маску на чистую увлажненную кожу шеи и декольте, оставить на 20-30 минут. Снять остатки маски бумажными салфетками и смыть теплой водой. После этого нанести на кожу питательный крем. Повторять процедуру каждые 3–4 дня в течение месяца.

Лосьон для лица из клубники и алоэ

Ингредиенты

Клубничный сок свежий: 3 столовых ложки

Глицерин: 1 столовая ложка

Сок алоэ: 2 столовых ложки

Приготовление

Для получения лосьона нужно перемешать все компоненты. Протирать средством каждый день перед сном лицо, шею, зону декольте. Дать лосьону впитаться и оставить на ночь. Хранить в холодильнике не более 14 дней.





Маска для очищения лица из вина, меда, клубники и кефира

Ингредиенты

Клубника — 5-7 ягод

Кефир — 2 столовые ложи

Мед- 1 чайная ложка

Красное вино — 30 г

Приготовление

Смешайте все составляющие и нанесите полученную маску на лицо на 20 минут. После этого смойте слегка теплой водой.

Маска для лица, шеи и декольте с клубникой, медом и алоэ

Ингредиенты

Клубника — 2-3 ягоды

Жидкий мед — 1 чайная ложка

Сок алоэ — 1 чайная ложка

Приготовление

Клубнику необходимо измельчить и размять, чтобы получилась кашица. Добавить к данной смеси мед с соком алоэ, затем хорошо перемешать. Наносить маску на предварительно очищенную сухую кожу лица, шеи и зоны декольте. Через 15-20 минут смыть теплой водой.

Мед в рецептемаски можно заменить на сметану, сливки или творог.

Освежающая и тонизирующая клубничная маска

Ингредиенты

Алоэ — 2 столовых ложки мякоти

Клубника — 1 столовая ложка мякоти

Сушенный чистотел — 1 столовая ложка мякоти

Зеленый чай — 1 стакан заваренного и охлажденного

Приготовление

Для приготовления этой клубничной маски чистотел нужно залить горячей водой и дать настояться полчаса, потом слить воду. Добавить к заваренному чистотелу клубнику, алоэ и тщательно перемешать. Нанести на лицо на 20-30 минут. После этого смыть все зеленым чаем.

Подержите маску 30 минут, затем умойтесь зеленым чаем.

Клубнично-кофейный скраб для лица

Ингредиенты

Клубника — 2 ягоды

Масло алоэ — 1 чайная ложка

Кофейная гуща — 1 чайная ложка

Приготовление

Соединить все компоненты, перемешать и нанести на чистую кожу лица. Массировать пальцами на протяжении одной-двух минут, после чего смыть теплой водой. Лучше всего применять скраб вечером, перед тем, как ложиться спать.





Клубнично-овсяный пилинг для рук

Ингредиенты

Клубника — 1 столовая ложка растертых ягод

Овсяные хлопья молотые — 1 чайная ложка

Приготовление

В миске перемешать клубнику с хлопьями, нанести на чистые руки. Оставить на коже на 10 минут, потом растереть смесь на руках массажными движениями. Смыть в теплой воде и увлажнить руки питательным кремом.

Что нужно учитывать, выбирая ягоды для косметических процедур:

1. Нет ли аллергии на эту ягоду.





2. В каких условиях выращивалась клубника. Если посадки клубники обрабатывались ядохимикатами после завязывания плодов, лучше такие ингредиенты оставить хозяевам плантации.

3. Ягоды должны быть свежесобранными. Без налета, серой плесени и без повреждений.

4. Перед применением ягоды нужно хорошенько вымыть: ссыпать в дуршлаг и опускать его несколько раз в большую кастрюлю с водой, давая каждый раз стечь воде. Если вода после 3-го стекания сильно мутная, нужно слить ее. Налить свежей и опять повторить промывание ягод. Ешьте клубнику, делайте из нее маски и будьте красивыми и здоровыми.