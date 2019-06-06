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Чем опасна жара для здоровья человека, и как избежать негативных последствий перегрева
07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Жаркое летнее солнце не одну неделю подряд согревает Архангельскую область. Северяне долго ждали теплую погоду и теперь могут наслаждаться ею сполна. Но так ли дружелюбно в жару безоблачное небо над головой? Раскаленный воздух, отсутствие дождей, в городах – разогретый асфальт, поднимающий температуру на 2-3 градуса выше, чем в сельской местности – всё это становится настоящим испытанием для многих людей.
Высокие температуры могут негативно сказываются на состоянии здоровья человека:
Чем жара особенно опасна для здоровья:
1. Гипертонический криз, сердечный приступ, инсульт, инфаркт – сердечно-сосудистая система в жару испытывает дополнительные нагрузки. Тяжелее всего приходится «гипертоникам» и «сердечникам». Жара провоцирует скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди, приступы стенокардии, которые сопровождаются резкой болью в груди.
Спазм сосудов сердца может спровоцировать не только жара, но и резкий перепад температуры. Любители нырять в холодную воду в летний зной могут столкнуться с сердечным приступом. Перед тем, как прыгнуть в водоем, посидите в тени, заходите в воду постепенно.
От серьезных последствий для здоровья во время жары можно себя обезопасить. В первую очередь, не забывайте принимать препараты, нормализующие давление и сердцебиение, которые выписал вам врач. Носите легкие, свободные вещи из натуральных материалов, старайтесь избегать солнца в пик его активности: с 12.00 до 16.00. Пейте достаточное количество воды, умерьте физическую нагрузку. Особенно это касается любителей работать в огороде, дачников. Ни один самый большой урожай не стоит вашего здоровья.
2. Проблемы с органами дыхания. Плохое самочувствие может наблюдаться у тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания: бронхиальной астмой, пневмонией, обструктивным бронхитом. Человек может ощущать нехватку кислорода, в буквальном смысле задыхаться. Также нередки в летний период случаи заболевания ангиной, простудой: частое употребление холодных напитков, мороженого и чрезмерное использование кондиционеров могут сыграть с человеком злую шутку.
Как обезопасить себя от проблем с органами дыхания в летний период: не пейте «жадно» и быстро ледяную воду, утоляйте жажду прохладной водой небольшими глотками, не сидите долго под работающим кондиционером, избегайте сквозняков.
3. Тепловой и солнечный удар (гипертермия, перегрев) – одинаково опасные состояния для жизни. Без своевременно оказанной помощи могут закончиться инсультом, комой и летальным исходом.
Солнечный удар – воздействие солнечных лучей на незащищенную поверхность головы. Кровь в мозгу начинает застаиваться, нарушается потоотделение, сосуды расширяются.
Тепловой удар – перегрев организма в целом. Может быть спровоцирован долгим нахождением на жаре, или в душном жарком помещении, работой на солнце в плотной синтетической одежде.
Симптомы гипертермии (перегрева организма):
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе:
Чем быстрее человеку будет оказана первая помощь, тем больше проблем со здоровьем ему удастся избежать.
Во всех случаях, даже если состояние не выглядит угрожающим, пострадавшего нужно доставить в приемный покой больницы.
4. Солнечные ожоги. О вреде излишнего пребывания на солнце было сказано немало, не смотря на это, любители загара беспечно «жарятся» на пляжах и дачных участках, не соблюдая элементарных мер профилактики ожогов. Тем временем, излишнее воздействие солнечных лучей повышает риск развития рака кожи, может вызвать её преждевременное старение, подорвать иммунитет, спровоцировав ряд болезней, в том числе герпес.
Первая помощь при солнечных ожогах: если вас беспокоят только покраснение и жжение кожи, необходимо охладить и увлажнить кожу, которая потеряла много влаги. Приложите к месту ожога мокрую ткань, подержите 20-30 минут. Для увлажнения можно использовать специальный крем, который не должен быть слишком жирным. Предпочтительнее крем с алоэ, ромашкой, или календулой. Поврежденную солнцем кожу ни в коем случае нельзя мыть мылом и другими средствами гигиены, которые могут иссушить и усугубить состояние обожженного участка дермы.
Когда необходимо обратиться к врачу при солнечном ожоге:
Чтобы избежать солнечных ожогов, используйте солнцезащитные средства с подходящим вам фактором защиты, в период с 12.00 до 16.00 находитесь в тени, избегая палящих лучей.
В жаркие летние дни во внимании и заботе нуждаются люди, для которых зной может быть особенно опасен.
Кто находится в группе риска:
Для многих из нас лето – любимое время года. Чтобы провести его с пользой для здоровья, уберечься от неприятностей и получить массу позитивных эмоций, следуйте общим рекомендациям по профилактике перегрева и его тяжелых последствий:
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Жаркое летнее солнце не одну неделю подряд согревает Архангельскую область. Северяне долго ждали теплую погоду и теперь могут наслаждаться ею сполна. Но так ли...
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