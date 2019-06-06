Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Выбираем шуруповерт

Источник материала: Новости Хотимска

Если вы хоть раз пробовали закрутить саморез обычной отверткой, то хорошо помните эти ощущения: устает кисть руки, уходит неприлично много времени и вспоминаются самые прекрасные слова на свете. А если надо закрутить еще сотню таких, после чего просверлить несколько отверстий в деревянном профиле, но до нужного места банально не достает удлинитель? Для этих и многих других целей были придуманы шуруповерты — они здорово упрощают процесс сборки и ремонта.

Чтобы выбрать качественный шуруповерт, при этом не переплатить за ненужные функции и не попасться на уловку маркетологов, лучше подготовиться к покупке заранее. В этом мы постараемся вам помочь.

Если вы хоть раз пробовали закрутить саморез обычной отверткой, то хорошо помните эти ощущения: устает кисть руки, уходит неприлично много времени и вспоминаются самые прекрасные слова на свете. А если надо закрутить еще сотню таких, после чего просверлить несколько отверстий в деревянном профиле, но до нужного места банально не достает удлинитель? Для этих и многих других целей были придуманы шуруповерты — они здорово упрощают процесс сборки и ремонта.

Виды инструментов с функцией шуруповерта

В этой категории есть следующие типы инструментов:

Дрель-шуруповерт и профессиональные дрели-шуруповерты — пригодится тем, кто ищет инструмент, в первую очередь, в качестве сверлильного оборудования. Дрели-шуруповерты имеют встроенную функцию шуруповерта, но отличаются повышенными скоростями работы.

Шуруповерты — предназначены для закручивания и откручивания болтов, саморезов и других соединительных элементов. В сравнении с дрелями имеют пониженную скорость вращения шпинделя в угоду мощности.

Шуруповерты делятся на:

профессиональные;

бытовые.

— бытовые шуруповерты позволяют выполнять рутинные работы по дому. Они помогут без лишних усилий повесить картину, собрать мебель, собрать теплицу на даче и многое другое. Как правило, такие модели легкие, компактные и не очень функциональные. В более дорогих устройствах уже присутствует функция сверления, иногда даже с ударным механизмом для упрощения работ.

В отличие от профессионального инструмента, бытовые шуруповерты не предназначены для работы в течение нескольких часов каждый день. Они дешевле, но износ внутренних частей механизма происходит быстрее.

— профессиональные шуруповерты отличаются высокой мощностью, большой емкостью аккумулятора, а также расширенным функционалом. Завернут любые гайки и саморезы, а некоторые модели с ударным механизмом позволяют просверлить даже поверхности вроде блоков ПГС и не очень жесткой штукатурки. Крайне выносливы, но намного дороже бытовых. Имеют повышенный ресурс использования.

Электроотвертки и профессиональные электроотвертки — приборы с функцией шуруповерта, но меньшей мощности. За счет компактных размеров позволяют получить доступ к местам, куда не влезает обычный шуруповерт. Предназначены простых работ с деревом и другими не очень твердыми поверхностями.

Гайковерты и профессиональные гайковерты — мощные устройства, которые позволяют не только завинтить гайки разных размеров, но и открутить их (в том числе старые заржавевшие соединения). Используются для сборки агрегатов в автомобилях и многого другого.

Некоторые производители любят отделять бытовой инструмент от профессионального цветом. Например, фирма Bosch (не реклама) делает бытовые шуруповерты зеленого цвета, а профессиональные — синего.

По типу питания шуруповерты тоже отличаются. Одни работают от обычной электросети и не очень мобильны, в других есть аккумуляторы, заряда которых хватает на выполнение необходимых работ. Если с сетевыми все понятно, то типы аккумуляторов стоит рассмотреть подробнее.

Двигатели в шуруповертах

В современных шуруповертах используется два типа двигателей:

Щеточные;

Бесщеточные.

Щеточные (коллекторные) двигатели являются наследниками старых технологий. Для подачи тока на двигатель от аккумулятора используются специальные контакты, которые называются щетками. Со временем такие щетки изнашиваются, поэтому рано или поздно возникнет необходимость их замены. Хорошо, если в шуруповерте предусмотрена функция быстрой замены контактов — в противном случае придется разобрать устройство практически полностью.

Бесщеточные (бесконтактные) шуруповерты в сравнении со своими предшественниками имеют гораздо больший КПД при работе. Ток на двигатель подается с помощью электроники. Тут нет элементов, которые бы подвергались быстрому износу, поэтому большинство производителей плавно переходит именно на этот тип двигателей. Хорошо переносят кратковременные нагрузки, нет электрического искрения от щеток, что позволяет работать в помещениях, где могут находиться взрывоопасные смеси газов. Минус у таких устройств один — цена. Впрочем, в долгосрочной перспективе шуруповерт с бесщеточным двигателем окупает себя с лихвой.

Аккумуляторы в шуруповертах

Если вы решили приобрести инструмент с питанием от аккумулятора, необходимо знать некоторые подробности.

Существует три вида батарей:

Литий-ионные, или Li-Ion батареи.Мощные и надежные аккумуляторы, которые пригодятся для частого использования инструмента. Они мало весят, быстро заряжаются, хорошо хранят накопленный заряд и поддерживают несколько тысяч циклов зарядки. Не любят отрицательные температуры, но современные разработки справляются и с этим недостатком.

Еще одно достоинство — отсутствие «эффекта памяти», действие которого заключено в следующем: если не до конца разрядить батарею, после чего поставить ее на подзарядку, то общая емкость немного уменьшится. И так до тех пор, пока аккумулятор не сможет вообще держать заряд. В первую очередь это относится к никель-кадмиевым батареям. Литий-ионные можно спокойно оставлять наполовину заряженными.

Никель-кадмиевые батареи, или Ni-Cd. Пригодятся, если вы собираетесь использовать шуруповерт не очень часто. Обладают ярко выраженным эффектом памяти, поэтому требуют особого ухода, зато значительно удешевляют стоимость инструмента. Хранить лучше разряженными до потери мощности прибора. Специалисты рекомендуют хотя бы раз в месяц проводить полную зарядку и разрядку батареи. Поддерживают до тысячи циклов.

На данный момент производители шуруповертов все чаще отказываются от никель-кадмиевых аккумуляторов из-за их неэкологичности и не самого полезного для здоровья и природы кадмия. Во всем мире уже запретили продажи инструмента на батареях, содержащих никель. На данный момент они разрешены к продаже только на территории СНГ.

Никель-металл-гидридные аккумуляторы, или Ni-Mh.Новая эра аккумуляторов, но со своими особенностями. На рынке до сих пор представлены не так широко, как остальные. Эффект памяти выражен слабее, чем в никель-кадмиевых, поэтому их можно хранить заряженными. Основной недостаток — меньшее количество циклов заряда (около 500), что снижает общий срок службы батареи. Основной плюс — отлично себя чувствуют даже при отрицательных температурах, что позволяет работать на морозе.

В профессиональных шуруповертах в комплекте идет зарядное устройство повышенной мощности — для более быстрой зарядки аккумуляторов.

Мощность и напряжение

Способность шуруповерта заворачивать винты и сверлить выражается в крутящем моменте Н·м (ньютон-метр). Чем выше максимальный крутящий момент, тем сильнее инструмент зажмет болт или саморез с большим диаметром, увереннее просверлит отверстие.

Крутящий момент в обычных электроотвертках редко превышает 10 Н·м, поэтому с их помощью можно выполнять только мелкие монтажные работы (сборка мебели, починка детских игрушек и т. д.), а вот сильно зажатый болт, винт или шуруп открутить вряд ли получится. В профессиональных отвертках крутящий момент может достигать 25 Н·м, что позволит собирать конструкции из алюминиевых профилей и др., но мощности для ввинчивания самореза в дерево будет недостаточно.

В шуруповертах среднего класса этот показатель должен находиться на уровне 30–40 Н·м. Это позволит не только производить сборку-разборку мебели, но и сверлить небольшие отверстия в различных поверхностях.

Профессионалы нередко выбирают инструменты с крутящим моментом от 100 Н·м и выше — можно производить монтаж натяжных потолков, работать с поверхностями вроде штукатурки и блоков ПГС. Если же речь идет о специальных профессиональных гайковертах, то в них момент силы может достигать пары тысяч Н·м.

В подавляющем большинстве шуруповертов крутящий момент регулируется с помощью специального ограничителя. Эта функция пригодится для точного закручивания, чтобы избежать порчи поверхности.

Самые мощные инструменты те, что работают от электросети. Если же говорить об аккумуляторных устройствах, то в них максимальное напряжение может достигать 36 вольт:

для электроотверток характерно напряжение до 6 вольт. Особой эффективности от такого инструмента ждать не стоит;

если планируете сверлить не очень твердые поверхности, выбирайте прибор с напряжением 9–15 вольт;

хотите победить своим шуруповертом кирпич? Присмотритесь к инструментам с напряжением от 18 вольт и выше;

не следует забывать: чем мощнее шуруповерт, тем он тяжелее.

Скорость вращения

Хороший шуруповерт должен быть оборудован переключателем скорости вращения, чтобы работать в двух режимах. Этот показатель очень важен, если вы собираетесь использовать инструмент в качестве дрели, где на низких скоростях сверло просто не будет давать желаемый эффект.

Для закручивания/выкручивания шурупов и болтов используется более низкая скорость — около 500–600 оборотов в минуту. Если хотите что-то сверлить — выбирайте инструмент с возможностью вращения до 1300 оборотов.

Патроны и их виды

Для закрепления насадок (так называемых бит) используются разные виды патронов:

четырехгранный и шестигранный зажимы используются для определенных видов насадок.

быстрозажимной — самый популярный вид патрона. Позволяет менять насадки в считанные секунды с помощью откручивающейся муфты.

ключевой (зубчато-венцовый) — самый надежный вариант, который используется в профессиональных дрелях и шуруповертах много лет. На закрепление в нем сверла или отвертки с помощью зубчатого ключа придется потратить чуть больше усилий и времени, зато стоит дешевле.

магнитный патрон удерживает насадку при помощи магнитов и не поддерживает боковой зажим, что не добавляет ему надежности, поэтому используется, в основном, в электроотвертках и шуруповертах малой мощности. Впрочем, из-за намагниченной биты выкручиваемые шурупы не будут разлетаться по квартире, что упрощает работу.

Дополнительные функции и особенности

Для удобства работы в любое время суток и с разными материалами, производители добавляют в свои устройства допфункции:

Индикатор заряда аккумулятора;

Реверс. Режим вращения патрона в обратном направлении. До сих пор встречаются модели без него, но невозможность выкрутить шуруп или застрявшее в стене сверло не стоит такой сомнительной экономии;

Плавный пуск. Удобная функция, чтобы патрон шуруповерта не запускался сразу на максимальных оборотах после нажатия на курок. С плавным пуском отвертка не выскочит неожиданно из шляпки самореза, да и шансы сломать тонкое сверло значительно уменьшаются;

Блокировка кнопки включения пригодится, если в доме есть любопытные дети, которые могут случайно включить устройство;

Шуруповерты со встроенной подсветкой можно использовать в неосвещенных помещениях и в ночное время суток на улице;

Для того, чтобы не «пережать» саморез и не сломать прибор, в хороших шуруповертах есть предохранительные муфты. После достижения определенного (заранее установленного) порога завинчивания, включается проскальзывание с характерными щелчками;

Фиксация шпинделя характерна для профессиональных шуруповертов. Эта функция позволяет заменять сверло или другую насадку одной рукой. Чаще всего используется на быстрозажимных патронах;

Система удаления пыли. Пригодится для работ, где образуется много стружки и крошки материала.Бывает разной по устройству: в одних механизмах пыль собирается специальным пылесосом, в других — отводится потоком воздуха в сторону. Чаще применяется в дрелях и перфораторах, однако некоторые производители оснащают такой системой и шуруповерты;

Регулировка глубины. Подойдет для шуруповертов с функцией дрели и в том случае, если саморез необходимо закрутить лишь на определенную глубину;

Возможность быстрой замены щеток. Щетки — это элементы, с помощью которых электропитание передается на ротор шуруповерта. Со временем они изнашиваются, что может обернуться дорогостоящим ремонтом, потому что разобрать и починить инструмент самостоятельно сможет не каждый. В некоторых моделях щетки можно заменить без необходимости полной разборки устройства;

Магнитный закреп на корпусе. Позволяет держать под рукой необходимые материалы вроде винтов и гаек.

Как найти идеальный шуруповерт?

Основное правило при покупке шуруповерта — не гнаться за дешевизной. Производители известных марок делают качественные устройства, но также тратят огромные средства на рекламу своего товара, что сказывается на его цене. Переплачивать за ненужные функции тоже не стоит, лучше заранее определить для себя максимальную мощность и возможности шуруповерта. Чаще всего подходят со следующих сторон:

«Что угодно, лишь бы не пришлось закручивать отверткой». В этом случае вам подойдет обычная электроотвертка с крутящим моментом до 10 Н·м и напряжением 3–6 В. Она поможет починить игрушки, мебель в доме, но отвернуть сильно зажатый саморез уже вряд ли сможет.

Собираетесь самостоятельно делать ремонт или работать с материалами на даче? Тогда лучше присмотреться к бытовым шуруповертам среднего класса с крутящим моментом 24–45 Н·м и напряжением батареи 9–15 вольт.

Для выполнения повседневных задач, включая сверление, достаточно 1200–1500 оборотов в минуту. Если планируете сверлить не очень твердые поверхности, присмотритесь к моделям с ударным механизмом, но покупать шуруповерт в качестве дрели все же не стоит. Также не лишней будет функция переключения скоростей, поскольку для заворачивания винтов больших оборотов не требуется.

Самый удобный патрон для домашнего использования — быстрозажимной. Он надежнее магнитного и позволяет максимально быстро менять насадки.

В хорошем шуруповерте есть ограничительная муфта, которая спасет от пережима самореза и срыва насадки со шляпки из-за внезапной остановки.

Предпочтение лучше отдать моделям с питанием от аккумуляторной батареи, чтобы не приходилось носить по квартире или дачному участку удлинители.

В некоторых шуруповертах есть дополнительный импульсный режим. Он поможет открутить даже сильно затянутые и заржавевшие саморезы.

Для профессионалов подойдут мощные шуруповерты со скоростью до 3500 оборотов. Почти все такие инструменты оборудованы ударным механизмом для более производительного сверления. Крутящий момент в профессиональном инструменте должен быть от 100 до 200 Н·м, а напряжение от 18 В. Если же речь идет о профессиональных гайковертах, их крутящий момент может достигать 2500 Н·м.

Многие предпочитают надежное питание от электросети, но в современных профессиональных шуруповертах аккумуляторные батареи заряжаются очень быстро, а их емкости хватает надолго.

Необходимо помнить, что чем мощнее устройство, тем оно тяжелее. Например, при монтаже натяжных потолков после рабочего дня с тяжелым шуруповертом усталость будет неимоверной, поэтому лучше найти баланс между массой и мощностью.

Лучше выбирать прибор, с которым в комплекте уже идут приятные дополнения в виде набора необходимых бит (насадок), дюбелей, дополнительных аккумуляторов, зарядного устройства и кейса для всего этого добра.

Качественный шуруповерт при бережном обращении прослужит верой и правдой много лет. Не забывайте о регулярном техническом обслуживании, проверяйте состояние батарей, и тогда новая покупка сделает ваш дом уютнее, а жизнь проще.