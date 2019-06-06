Белорус выиграл в лотерею рекордный джекпот — без малого 4 миллиона рублей

Источник материала: Новости Хотимска

Вчера в лотерее «Спортлото 6 из 49» в компании «Спорт-пари» разыграли джекпот размером 3 миллиона 973 тысячи рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю проведения электронных лотерей. Организаторам известно, что ставка была сделана в Могилеве на числа 16, 27, 11, 32, 9, 41. Счастливчик пока не связался с организаторами, но они надеются, что в ближайшее время он придет за деньгами вместе с чек-прогнозом.

— Рекордный выигрыш будет оперативно выплачен победителю в полном объеме. В соответствии с законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами, — говорят организаторы.

Такой рекордный джекпот накапливался более четырех лет и почти в семь раз превысил предыдущий рекорд — в марте 2019 года победительница игры «Спортлото 5 из 36» выиграла более 590 тысяч рублей.

За всю историю электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» это первый розыгрыш джекпота. В шаге от победы останавливались 187 игроков. Им удалось угадать 5 чисел.

Вероятность сорвать джекпот в данной игре составляет 1 к 13 983816. На протяжении 703 тиражей игроки сделали более 8 660 000 ставок.