За то, что ездили днём без ближнего света к ответственности привлечены 984 водителя

Источник материала: Виртуальный Брест

В период времени с 25 мая по 5 июня 2019 года на территории Брестской области проведено специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».





СКМ традиционно проводится в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и устранения причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей, профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних.

30 и 31 мая ежедневно утром и вечером сотрудники Госавтоинспекции осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования. На торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года, проведены выступления перед учащимися и их родителями, в ходе которых акцентировано внимание на необходимость соблюдения правил безопасного поведения для пешеходов и велосипедистов; взрослым разъяснялись цели и задачи СКМ, а также обращено внимание на соблюдение правил перевозки детей в салоне транспортных средств и необходимость постоянного контроля за местом нахождения детей во время летних каникул.

Определены участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов области, характеризующиеся высокой интенсивностью движения несовершеннолетних. В связи с этим, совместно с представителями СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», с использованием мобильных датчиков контроля скорости организован контроль за соблюдением водителями транспортных средств скоростного режима вблизи учреждений образования.

К административной ответственности за неиспользование в светлое время суток ближнего света фар к административной ответственности привлечены 984 водителя, выявлены 284нарушения правил перевозки детей-пассажиров и 231 факт не пропуска пешеходов на пешеходных переходах.

Обследована улично-дорожная сеть вблизи 306 учреждений образования, по выявленным недостаткам выдано 30 предписаний.

В период проведения СКМ с участием несовершеннолетних произошло 3 ДТП, в результате которых 3 ребенка получили ранения. По вине детей зарегистрировано 2 ДТП.

Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Берегите детей и каждый день напоминайте, а лучше своим личным примером показывайте, как безопасно вести себя на дороге!