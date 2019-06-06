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В д. Мотоль ночью травмирован пешеход, шедший по краю проезжей части

07.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

06.06.2019 в 23:03 часов в д.Мотоль Ивановского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

В д. Мотоль ночью травмирован пешеход, шедший по краю проезжей части

По предварительной информации: 35-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд-Мондео», двигался по ул. Ворошилова д. Мотоль Ивановского района и совершил наезд пешехода, 43-летнего односельчанина, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении (был обозначен световозвращающим элементом).

В д. Мотоль ночью травмирован пешеход, шедший по краю проезжей части

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ «Ивановская ЦРБ». Проводится проверка.

 
 
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  06.06.2019 в 23:03 часов в д.Мотоль Ивановского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний местный житель,...
 
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