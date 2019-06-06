Прокуратура выявила нарушения при реализации инвестпрограмм в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура потребовала устранить в Брестской области недостатки в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства при реализации инвестиционных программ. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Для создания и развития материально-технической базы предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. "Бюджетное финансирование, повышенный спрос на используемые в строительстве материальные ресурсы и оборудование, сложности с определением объемов выполненных работ - явные коррупционные риски отрасли. Исходя из этого, прокуроры проверили исполнение законодательства и выявили многочисленные нарушения в сфере закупок", - отметили в Генпрокуратуре.

Так, в ряде случаев подрядные организации, которые оказывали услуги, определялись без проведения процедур закупок или это происходило на неконкурентной основе. Порой победителей выявляли через создание узкой спецификации товаров и услуг, под которую подходили только некоторые участники.

Также вскрыты недостатки в организации работы заказчиков с проектировщиками. В частности, не всегда заказчики соблюдали требования к приемке в эксплуатацию объектов строительства, составам приемочных комиссий, порядку и срокам их работы. Допускали ввод зданий до получения заключений об их безопасности.

По результатам проверок антикоррупционного законодательства органы прокуратуры Брестской области инициировали привлечение к дисциплинарной и административной ответственности более 25 должностных лиц.