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Прокуратура выявила нарушения при реализации инвестпрограмм в Брестской области

07.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура потребовала устранить в Брестской области недостатки в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства при реализации инвестиционных программ. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура выявила нарушения при реализации инвестпрограмм в Брестской области

Для создания и развития материально-технической базы предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. "Бюджетное финансирование, повышенный спрос на используемые в строительстве материальные ресурсы и оборудование, сложности с определением объемов выполненных работ - явные коррупционные риски отрасли. Исходя из этого, прокуроры проверили исполнение законодательства и выявили многочисленные нарушения в сфере закупок", - отметили в Генпрокуратуре.

Так, в ряде случаев подрядные организации, которые оказывали услуги, определялись без проведения процедур закупок или это происходило на неконкурентной основе. Порой победителей выявляли через создание узкой спецификации товаров и услуг, под которую подходили только некоторые участники.

Также вскрыты недостатки в организации работы заказчиков с проектировщиками. В частности, не всегда заказчики соблюдали требования к приемке в эксплуатацию объектов строительства, составам приемочных комиссий, порядку и срокам их работы. Допускали ввод зданий до получения заключений об их безопасности.

По результатам проверок антикоррупционного законодательства органы прокуратуры Брестской области инициировали привлечение к дисциплинарной и административной ответственности более 25 должностных лиц.

 
 
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