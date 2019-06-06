Продажу напитков ограничат в Бресте... алкогольных, конечно

Источник материала: Виртуальный Брест

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:







1. Ограничить на территории города Бреста время продажи алкогольных напитков в розничных торговых объектах, за исключением объектов общественного питания:



с 08.00 до 24.00 30 мая 2019 г. и с 00.00 до 08.00 31 мая 2019 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

с 08.00 до 24.00 8 июня 2019 г. и с 00.00 до 08.00 9 июня 2019 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования города Бреста.



Установить, что ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами, расположенными в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также для проведения ритуальных обрядов.



Обращаем внимание, что на территории города Бреста выпускные вечера в учреждениях общего среднего образования проводятся 8-го и 9-го июня 2019 года.