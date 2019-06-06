|
Продажу напитков ограничат в Бресте... алкогольных, конечно
07.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)