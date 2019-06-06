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Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

07.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

06.06.2019 в 20:49 в МЧС поступило сообщение о загорании склада готовой продукции по адресу: Барановичский район, 0,3 км севернее д. Глинище.

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

По прибытии к месту вызова из склада готовой продукции шел сильный дым, людей в здании не было. В ходе проведенной разведки установлено, что происходит горение готовой продукции, расположенной на стеллажах (высота 6м). Здание 1980 года постройки, одноэтажное каркасное, существовала угроза обрушения строительных конструкций. Незамедлительно были организованы работы по локализации и ликвидации пожара, на месте работали более 30 единиц техники МЧС. В результате пожара уничтожена кровля на площади 3000 кв.м.

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

Ликвидирован пожар на складе в Барановичском районе: пострадавших нет

 
 
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  06.06.2019 в 20:49 в МЧС поступило сообщение о загорании склада готовой продукции по адресу: Барановичский район, 0,3 км севернее д. Глинище. По прибытии к месту вызова...
 
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