В продажу поступили билеты на концерты праздника «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе

Источник материала: Радзiма





В продажу поступили билеты на концерты традиционного праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет 6—7 июля в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщает mogilev-region.gov.by .

Билет на гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» обойдется в Br29-Br31,5. Планируется, что на сцене 6 июля выступят отечественные и зарубежные исполнители: народный артист России Лев Лещенко, народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Виктория Алешко, Искуи Абалян, Руслан Алехно, группа «Дрозды»​, молодые таланты страны — Ольга Сацюк, Аlen Hit, Руслан Асланов, Мария Могильная, заслуженный коллектив Беларуси Государственный академический ансамбль танца Беларуси, балет Ольги Шамровой, танцевальный проект «M.Y.D.C.»​ Юлии и Николая Михайловых. Начало — 21.30.

К слову, после гала-концерта отдыхающих пригласят на бесплатную ночную дискотеку. В программе — выступление артистов белорусской эстрады и Могилёвской областной филармонии, группы «Леприконсы», ведущих диджеев Беларуси. Завершится гуляние праздничным фейерверком.







7 июля в 14.00 начнется концерт народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и заслуженного коллектива Беларуси «Сябры». Цена квитка — Br10-Br12,5.

Приобрести билеты можно в кассах филармонии и на сайте kvitki.by. Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Могилёве: 8(0222) 75-96-92, 75-97-69.