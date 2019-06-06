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МФК «Лидсельмаш» могут расформировать. Новое руководство приняло решение о прекращении финансирования команды

07.06.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новое руководство лидского предприятия «Лидсельмаш» отказалось от финансирования одноимённого мини-футбольного клуба, сообщает bizlida.by.

«Новое руководство ОАО «Управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» приняло решение об отказе от финансирования мини-футбольной команды. Теперь судьба одной из самой титулованной команды в Беларуси находится в руках местных и областных властей», — сообщается в официальной группе мини-футбольного клуба в ВК. Одновременно, в интернете появилась петиция с названием «Спасите МФК «Лидсельмаш», пока ещё не поздно!». Петицию создали болельщики футбольного клуба, в ней говорится о том, что если финансовый вопрос не решится, то команду расформируют.

Напомним, в феврале 2019 года был задержан гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич. Действия обвиняeмого квалифицированы по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служeбными полномочиями).

16 мая 2019 года президент Беларуси Лукашенко назначил нового гендиректора «Лидсельмаша» — им стал Иваньков Григорий Иванович.

Президент обратился к новому руководителю «Лидсельмаша» Иванькову: «Предприятие может и должно работать. И поддерживали его в свое время, я бывал не раз на этом предприятии. Надо на нужный уровень выводить».

МФК «Лидсельмаш» — мини-футбольный клуб из Лиды, четырехкратный чемпион Беларуси (2012, 2015, 2016, 2018), бронзовый призёр чемпионата (2013, 2017) и двукратный обладатель Суперкубка Беларуси (2015, 2016). Обладатель Кубка Беларуси (2018/2019)
 
 
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Новое руководство лидского предприятия «Лидсельмаш» отказалось от финансирования одноимённого мини-футбольного клуба, сообщает bizlida.by.
 
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