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МИД: беларусы не пострадали в аварии туристического автобуса в ОАЭ
Источник материала: Партизан
Беларусов нет среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Дубае,
Напомним, авария случилась накануне вечером. В автобусе с оманскими номерами путешествовал 31 пассажир. Из них 15 человек погибли, пять находятся в тяжелом состоянии.
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Беларусов нет среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Дубае, сообщает наше посольство в ОАЭ.
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