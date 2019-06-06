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МИД: беларусы не пострадали в аварии туристического автобуса в ОАЭ

07.06.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусов нет среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Дубае, сообщает наше посольство в ОАЭ.

Напомним, авария случилась накануне вечером. В автобусе с оманскими номерами путешествовал 31 пассажир. Из них 15 человек погибли, пять находятся в тяжелом состоянии. 

 
 
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Беларусов нет среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Дубае, сообщает наше посольство в ОАЭ.
 
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