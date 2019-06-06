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«45 минут реанимировали». В санатории рассказали, что произошло с певцом Леонардо во время репетиции

07.06.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новость о смерти во время репетиции прямо на сцене санатория певца Леонардо шокировала многих. Друзья Леонардо говорят о том, что мужчина умер от удара током, но эту версию пока не подтверждает следствие — назначен ряд экспертиз. Один из работников санатория «Приднепровский» рассказал TUT.BY, что происходило здесь 5 июня.

«45 минут реанимировали». В санатории рассказали, что произошло с певцом Леонардо во время репетиции
— Это было днем, еще до обеда. Только расставили аппаратуру. Певец репетировал, вечером он должен был выступать перед отдыхающими. Пел, стало плохо, упал. Мы тут же позвали врачей наших, вызвали скорую. 45 минут реанимировали, но спасти не смогли, — рассказывает работник санатория.

Что случилось, в санатории пока сами не понимают.

— Оборудование Леонардо привез свое. Наши только розетки, их уже проверил «Энергонадзор», они исправны.

Напомним, трагедия произошла днем 5 июня. Причина смерти 35-летнего певца устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Настоящее имя певца – Василий Бущик, он родом из Барановичей. Артист писал о себе, объявляя краудфандинг на запись новой песни, что началом своей певческой карьеры считает участие в первой «Академии талантов» на ОНТ. Затем он выступал в составе Театра песни Ирины Дорофеевой, немало гастролировал с Аленой Ланской, Анастасией Тиханович и другими артистами. Исполнял как чужой хитовый репертуар, так и свои композиции.

В последнее время Leo Nardo высупал сам. 


Он — участник многих телевизионных проектов: «Фактор-А», «Народная звезда Украины», «Голос», «Академия талантов». По итогам последнего проекта был приглашен солистом в «Театр песни Ирины Дорофеевой».

31 мая Leo Nardo написал у себя в Фейсбуке: «Хорошая весна получилась! Сплошные гастроли по рекам и самым красивым уголкам нашей маленькой Беларуси. С последним днём весны!!!!!» К сожалению, эта весна оказалась для артиста последней.


 
Теги: Новости
 
 
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Новость о смерти во время репетиции прямо на сцене санатория певца Леонардо шокировала многих. Друзья Леонардо говорят о том, что мужчина умер от удара током, но...
 
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