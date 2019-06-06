Павел Дуров на месяц отказался от еды

Источник материала: Tut.by

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он рассказал в своем официальном канале .



Фото: Reuters

Павел Дуров отметил, что за последние 15 лет не употреблял ни алкоголя, ни кофеина, ни мяса, ни фастфуда — и уверен, что в отношении здоровья это дало хорошие результаты. Год назад он добавил больше ограничений в свой рацион и отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. А потом начал есть только рыбу и морепродукты.

— Я сделал это, чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины.

В этом месяце Павел Дуров решился на еще более радикальный эксперимент: не есть.

— Последние шесть дней я пил воду и чувствую себя прекрасно.

По его мнению, это поможет сделать мышление еще более ясным — хотя и приведет к потере мышечной массы.