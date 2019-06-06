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Павел Дуров на месяц отказался от еды

07.06.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он рассказал в своем официальном канале.


Фото: Reuters

Павел Дуров отметил, что за последние 15 лет не употреблял ни алкоголя, ни кофеина, ни мяса, ни фастфуда — и уверен, что в отношении здоровья это дало хорошие результаты. Год назад он добавил больше ограничений в свой рацион и отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. А потом начал есть только рыбу и морепродукты.

— Я сделал это, чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины.

В этом месяце Павел Дуров решился на еще более радикальный эксперимент: не есть.

— Последние шесть дней я пил воду и чувствую себя прекрасно.

По его мнению, это поможет сделать мышление еще более ясным — хотя и приведет к потере мышечной массы.

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«Я сделал это, чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины».
 
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