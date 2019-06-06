Журналиста «Медузы» задержали за наркотики. Издание уверяет, что психотропы подбросили

Источник материала: KYKY

В Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. При нем якобы обнаружили сверток с психотропом.

Голунов известен своими расследованиями коррупции в московской мэрии. Его считают одним из лучших журналистов России. Как пишет «Медуза», через друзей Иван сообщил, что наркотики ему подбросили. Только спустя 14 часов, глубокой ночью, следователь связался с друзьями Голунова и прессой: задержанному не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката.

Иван сообщил, что при задержании и в полицейском участке его били. На просьбу вызвать скорую и зафиксировать побои журналисту отказали. Как отказали и в ходатайстве взять у него смывы рук и срезы ногтей, чтобы подтвердить или опровергнуть контакт с психотропами.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главред Иван Колпаков настаивают на том, что Голунов ни в чем не виноват. Вот, что они пишут по этому поводу: «Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню – и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами».

Фото обложки: meduza.io.