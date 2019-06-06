Беларуский спецназ решил закупить электросамокаты

Источник материала: KYKY

На сайте госзакупок появилась занимательная информация: беларуский спецназ закупает электросамокаты. На это обратили внимание наши коллеги The Village Беларусь.

Заказчиком выступает Наталья Михаленя. Адрес нуждающейся в электросамокатах организации: поселок Колодищи (Минская область), улица Танковая, 1. Но доставить товар просят в Брест, на улицу Жукова, 2.

Спецназ планирует приобрести лишь 24 единицы товара. Начальная цена тендера – 27540 рублей. Требования таковы: максимальная нагрузка для электросамокатов – 100 и более килограммов, максимальная скорость движения – не менее 25 километров в час, мощность мотора – от 250 Ватт, а запас хода – 35 и более километров.Предложения принимают до 23 июня, а закрыть вопрос хотят до 29 июля.