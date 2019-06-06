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Беларус подал в суд на Кипр. Впервые в истории

07.06.2019 10:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Только вчера мы писали о «дебатах» сотрудников Wargaming’a. Одни утверждали, что власти Кипра «травят» иностранный бизнес: банки вынуждают предпринимателей выводить деньги из страны и закрывают счета. Другие настаивали на том, что никакого давления не оказывается. Сегодня, 7 июня, стало известно: банкир из Беларуси Александр Нелин подал в суд на Кипр, сообщает «Завтра твоей страны».

Дело рассматривает Трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке в Вашингтоне. Подобный инцидент происходит впервые за всю историю. Характер спора Нелина и Кипра неизвестен, однако есть информация, что иск связан с «банковским предприятием».

Кто такой Александр Нелин

Нелин – основатель «Банка «Золотой Талер», который был широко известен в 90-х. Банк стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп независимой Беларуси. В 1997-1998 годах организация Александра пыталась получить первую в нашей стране лицензию на создание мобильной связи GSM, но вынуждена была уступить «Белтехэкспорту» и SB Telecom.

Подконтрольные предприятия Нелина поспособствовали застройке Комаровского рынка. Это привело к конфликту с бывшими партнерами, из-за чего Александра арестовали в 2005 году. Спустя два года, в 2007-м, беларуса приговорили к 9,5 годам колонии, причина – «злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество», но в 2010-х банкир вышел на свободу. В 2008 году «Банк «Золотой Талер» преобразовали в «Франсабанк».

 
 
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Только вчера мы писали о «дебатах» сотрудников Wargaming’a. Одни утверждали, что власти Кипра «травят» иностранный бизнес: банки вынуждают предпринимателей выводить...
 
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