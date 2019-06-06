23 июня в Минске вновь пройдет Большой британский фестиваль

Источник материала: Аргументы и факты

23 июня в центре Минска пройдет уже ставший традиционным Большой британский фестиваль, который организует Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси при поддержке Министерства культуры Беларуси.

Как и в прошлом году, основные мероприятия дня британской культуры пройдут в Верхнем городе и на улице Зыбицкой. Организаторы запланировали 14 тематических зон с различными развлечениями, фотолокациями, фудкортами и обширной музыкальной программой.

- Я с нетерпением жду дня британской культуры на площади Свободы 23 июня, а также нашего участия в фан-зоне возле Дворца спорта 22 июня, которую, как ожидается, посетят английские спортсмены – участники Европейских игр, - отметила на встрече с журналистами Посол Великобритании в Беларуси Фионна ГИББ. – Я надеюсь, что каждый гость сможет найти что-то интересное для себя: дети, подростки, родители и даже бабушки и дедушки! Приходите и веселитесь!

Госпожа Посол напомнила, что Большой британский фестиваль, который прошел в 2018 году, посетило большое количество народу – порядка 50 тыс. человек.

- Это стало для меня сюрпризом, - сказала дипломат. – Надеюсь, что в нынешнем году гостей будет еще больше.

Что ждет гостей фестиваля

Одной из особенностей фестиваля нынешнего года станет тема экологии. Посольство Великобритании прилагает максимум усилий по сокращению использования пластика. Будут организованы интерактивные экологические мастер-классы, кроме того, в каждой из зон будут установлены контейнеры по раздельному сбору мусора.

Каретный дворик станет центральной образовательной зоной. Каждый желающий сможет проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах в Великобритании. Состоится презентация экзамена Cambridge English, а также программ изучения английского языка. В зоне “Литература” английский писатель Найджел Робертс презентует свою книгу “Гид по Беларуси” и поделится своими впечатлениями о нашей стране. Помимо этого на фестивале впервые будут представлены произведения английских авторов на белорусском языке.

Любителей спорта будут ждать на Зыбицкой, где будет организован мини-корт. Там же планируется обучение азам регби, игре в тач-регби, кикер и керлинг.

Заработают и новые зоны – “Инновация” и “История”.

Сила творчества

В зоне “Творчество” запланированы мастер-класс по вокалу и написанию песен; созданию граффити на тему Великобритании; фото-пазл “Флаг Великобритании” и многое другое.

Планируется, что актеры театра имени Янки Купалы представят на празднике шоу миниатюр. Вниманию публики также предложат представление батлейки “КапялюШ” и кукольную постановку “Панч и Джуди” от преподавателя и актера Роберта Стайлса.

Весь день в Верхнем городе будут звучать популярные британские мелодии в исполнении британских и белорусских музыкантов. Среди хедлайнеров – группа «Сlean Cut Kid» (Ливерпуль) и певец Дон Оуэн (Лондон).

Основное качество группы «Сlean Cut Kid» – правдивость. Что касается молодого, но уже известного исполнителя Дона Оуэла, его красивый, глубокий блюзовый голос наверняка покорит сердца белорусских меломанов. Еще один гость – DJ Blaise – уже приезжал в Беларусь в прошлом году и не раздумывал, когда получил приглашение побывать здесь снова.