Легендарный техно-фестиваль возвращается в центр Минска

Источник материала: Tut.by

В этом году фестиваль электронной музыки «Космос наш» меняет локацию. Вместо «острова Любви» на Минском море — центр города, улица Октярьская, 19 (территория Hide), которая на одну ночь с 13 на 14 июля станет эпицентром техно. Кто будет хедлайнерами и сколько стоят билеты — в материале AFISHA.TUT.BY.

WhoMadeWho

Авторы «особенного диско» стали одним из музыкальных открытий середины нулевых, громко заявив о себе хитом «Space for Rent». В те времена клубная музыка смешалась с роком, впитав в себя элементы инди, техно и поп-музыки, неся особую, драйвовую энергию на танцполы. Whomadewho быстро стали одним из ведущих столпов этого международного дэнс-движения, выступая на главных европейских фестивалях фестивалях Melt!, Roskilde и Sonar. В 2018 году датчане успешно покоряют просторы вселенной звуков со своим альбомом «Through the Walls», в котором, по мнению критиков, им удалось создать атмосферу «бесконечной космической одиссеи». На своих выступлениях они создают особую бесшабашную и артистичную атмосферу.

Chaim

Наряду с Guy Gerber, Shlomi Aber и Guy J внес огромный вклад в развитие израильской танцевальной музыки. Несколько раз принимал участие в самой главной серии ивентов Cocoon под предводительством Sven Vath, проходящей в культовом клубе Amnesia на Ибице. Является постоянным гостем в берлинских Watergate и Panoramma Bar. Продвигает новое израильское мягкое техно.

BVoice

Один из самых авторитетных андеграунд диджеев Москвы, без которого не проходит ни одна серьезная вечеринка или фестиваль с глубокими ритмами хауса и техно. Музыкант, принимавший самое активное участие в становлении андеграунд-сцены России, начиная с 1995 года. Резидент легендарных московских клубов Rodnya, Шанти, Пропаганда, а также участник всех проектов команды Арма17.

Andrey Pushkarev

Андрей Пушкарев является обладателем одной из самых внушительных в России коллекций виниловых пластинок. Диджей предпочитает использовать аналоговый звук, что позволяет ему добиться удивительного сочетания техно, хауса и даб техно. Андрей является одним из самых востребованных и знаменитых электронных российских диджеев на мировой сцене. Он частый резидент лучших клубов Европы и самых крупных мировых фестивалей — SONAR, CLUB Midi, Rodnya и многих других.

Anna Haleta

У нее статус технопринцессы Тель-Авива. Свой первый сет Халета отыграла еще в 2003-м году, а сегодня ее можно услышать в Tresor, Horst, Bar 25, Suicide Circus, Conne Island, The Block и многих других известнейших клубах по всему миру. Анна специализируется не только на техно, является настоящим меломаном и коллекционером раритетных записей в самых разных стилях, питая особенно теплые чувства к олдскульному хаусу и электро, придерживаясь стиля детройтских мастеров жанра — в частности, DJ Stingray 313, сеты которого она неоднократно предваряла своими выступлениями.

Конь

Алексей Кононов добился, вероятно, самой впечатляющей карьеры среди всех минских диджеев. Уже около десяти лет он находится в украинском топе, выступал вместе с наиболее известными мировыми именами на киевских фестивалях. Кстати, dj Конь выступал на всех четырнадцати «Космосах», его сеты на рассвете стали в свое время одной из «фишек» проекта. Так будет и в этот раз.

Организаторы отмечают, что первый «Космос наш» прошел в переполненном помещении закрытого военного предприятия имени Вавилова, и в этом году фестиваль возвращается к корням — музыке в антураже цеха большого столичного предприятия.

Когда: 13 июля с 23.00 до 8 утра. Где: территория Hide (Октябрьская, 19, бывший кожевенный завод). Сколько: 15 рублей — до 30 июня, 20 рублей — с 1 по 7 июля, 25 рублей — с 8 по 12 июля, 30 рублей — в день фестиваля. Купить билет, пока он не подорожал