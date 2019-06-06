CК завершил расследование ДТП с участием скорой в Бобруйске. Обвиняемый - водитель легковушки

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло 21 февраля на улице Минской в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.



Фото: СК

По данным следствия, 55-летний водитель Ford Galaxy ехал на разрешающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи, который в экстренном порядке доставлял в учреждение здравоохранения роженицу и двигался с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом на красный. От сильного удара из УАЗа на проезжую часть выпала женщина-фельдшер, водителя зажало в салоне.

В результате ДТП водитель скорой получил тяжелые травмы. Также в аварии пострадала фельдшер — у нее легкие травмы. Находившаяся в машине скорой роженица не пострадала и была доставлена в больницу на другом спецавтомобиле, где вскоре родила здорового ребенка .

— В ходе проведения следственного эксперимента установлено, что водитель Ford имел реальную возможность наблюдать, что по улице Минской движется автомобиль скорой помощи с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом. Однако мужчина проявил невнимательность, не уступил дорогу вышеуказанному транспортному средству, своевременно не принял мер к снижению скорости движения, вплоть до остановки, что и привело к столкновению. При этом он располагал технической возможностью остановиться до места столкновения путем применения экстренного торможения, — проинформировали в СК.



Фото: «Коммерческий курьер»

Действия водителя Ford Galaxy следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.