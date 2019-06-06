В Беларуси разыгран беспрецедентный джекпот - почти четыре миллиона рублей

Источник материала: Ежедневник



фото: pushfold.ru

Вероятность сорвать джекпот в данной игре составляла 1 к 13 983816. Победная ставка была сделана в Могилеве.

В розыгрыше, который состоялся 6 июня, победила одна ставка, сообщили организаторы лотереи. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 973 635 рублей.

Счастливая ставка была сделана в Могилеве. Выигрышная комбинация чисел - 16, 27, 11, 32, 9, 41.

Рекордную сумму победитель получит полностью, так как выигрыши в электронных интерактивных играх в Беларуси не облагаются налогами.

Огромный джек-пот формировался более четырех лет, пояснили организаторы лотереи. До сих пор участники «Спортлото 6 из 49» останавливались в шаге от победы - им удалось угадать 5 чисел. Вероятность сорвать джекпот в данной игре составляет 1 к 13 983816.