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Из Парижа в роддом. История любви Тимати и Насти Решетовой

07.06.2019 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из Парижа в роддом. История любви Тимати и Насти Решетовой
Анастасия Решетова и Тимати. © © / globallookpress.com

В Black star team очередное пополнение. Только на этот раз речь идет не о новом артисте собственного продюсерского центра Тимати. Скоро певец станет папой во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова ждет ребенка. Каминг-аут влюбленные сделали, как и полагается в наше время, в Instagram. Пара опубликовала в соцсети кадры своей совместной фотоссесии, где изменившиеся формы «российской Ким Кардашьян» видны невооруженным глазом. Слухи об интересном положении девушки ходили давно. Однако Настя не сдавалась и в целях конспирации продолжала радовать подписчиков фото с идеально плоским животом, вот только самые преданные фанаты тут же заметили, что многие из них уже были ранее опубликованы в популярном Instagram модели. Теперь беременность подтвердилась, и, видимо, скоро светский мир ждет свадьба, ведь не откажется же 23-летняя Решетова от повода покрасоваться в белом платье.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLACK STAR TEAM ️

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Жизнь до Насти

О романах Тимати слагают целые легенды, но, пожалуй, самый обсуждаемый и громкий из них случился у певца в 2012 году с моделью Аленой Шишковой. Через несколько лет после знакомства девушка родила артисту дочь Алису, однако официально пара так и не оформила свои отношения, а потом и вовсе распалась, хотя экс-возлюбленным, вроде бы, удалось расстаться на дружеской ноте. Иногда Алиса, Тимати и Алена вместе появлялись на фото в Instagram и выходили в свет. Более того девушка прекрасно общалась с матерью рэпера Симоной, которая активно занимается воспитанием внучки.

С тех пор как Тимати и Шишкова перестали быть парой, весь шоу-бизнес мучал вопрос, кто же займет место эффектной блондинки. Слишком завидным женихом был певец. Замена, конечно же, нашлась очень быстро. В жизни исполнителя появилась модель Анастасия Решетова. Однако влюбленные не делали никак официальных заявлений о начале своего романа, более того, когда журналисты открыто спрашивали их об этом, оба предпочитали либо отмалчиваться, либо отвечать стандартными фразами — «я не комментирую эту ситуацию», «мне бы не хотелось говорить о личном» и т.д. Это давало прессе повод думать о том, что, скорее всего, роман между певцом и моделью будет недолгим. Вышедший в 2016 году клип Тимати «Ключи от рая», в котором одну из ключевых ролей сыграла Решетова, только подтвердил эту догадку. По задумке режиссеров в финале певец бросает Настю ради своей бывшей девушки, которую в лучших традициях индийского кино увозит в неизвестном направлении на элитной иномарке. Экс-возлюбленную исполнителя тогда сыграла блондинка Наталья Рудова.

«Знающие люди» тут же сравнили ее с Аленой Шишковой и сделали далеко идущие выводы. Долгое время все ждали воссоединения Тимати с матерью его дочери, однако этого не произошло ни через год, ни через два, а сегодняшняя новость абсолютно точно показала, как все ошибались.

Русская Ким

Кто такой Тимати, мы узнали после проекта «Фабрика звезд», а Настя в этом смысле была не так хорошо знакома аудитории. Первое время о ней говорили только как о модели и «подруге» певца. Но Решетова с детства знала, что подиум и бесконечные фотоссесии — не предел ее мечтаний. Более того, в модельный бизнес она попала абсолютно случайно: до этого девочка планировала поступить на «военно-прокурорский факультет» и пойти по стопам своего папы, полковника Григория Решетова.

Жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы в планы школьницы, и в 2014 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия» и стала 1-й вице-мисс. С этих пор ее модельная карьера стала набирать обороты. А когда красотка завела Instagram и целенаправленно набрала вес, поправившись на 8 килограммов, за роскошные формы ее тут же окрестили «российской Ким Кардашьян». В настоящий момент на аккаунт Анастасии подписано более 2,5 миллионов человек. В 2017 году она написала книгу «Сегодня я проснулась другой», где поделилась с читателями секретами своей красоты, а еще девушка открыла свой салон красоты, став самой настоящей бизнесвумен. В общем, она так же, как и Тимати, развивается в самых разных направлениях, только не поет, зато учится на актрису.

Из Парижа в роддом. История любви Тимати и Насти Решетовой
1-я Вице-мисс Анастасия Решетова во время чествования победительницы национального конкурса «Мисс Россия-2014». Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Любовь, романтика, Париж

Из-за отсутствия совместных фото в Instagram СМИ постоянно подозревали влюбленных в расставании. Однако в конце 2018 года Настя и Тимати неожиданно для всех выложили романтическое видео из Парижа, куда отправились на Новый год. Видимо, именно там певец сделал девушке предложение руки и сердца, ведь на безымянном пальце Решетовой красовалось массивное кольцо. Но после такого откровения они снова ушли «в подполье». Да, некоторые журналисты писали, что девушку видели в клинике «Лапино», где по традиции рожают многие российские звезды, но реальных доказательств интересного положения «российской Ким» не могло привести ни одно издание. К тому же, возраст Насти (в январе ей только исполнилось 23 года), и высказывания о том, что сначала нужно самореализоваться в работе, а уже потом заводить детей, не предвещали беременности Решетовой. И все же это случилось, а значит, певец в скором времени снова станет папой. Кстати, в своих прошлых интервью Настя говорила, что в будущем видит себя многодетной мамой и ее вполне устроили бы четыре ребенка. Интересно, что думает по этому поводу сам Тимати?

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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В наше время стало модным объявлять в Instagram о самых важных событиях в жизни. Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова в этом смысле не исключение: пара...
 
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