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В Пинском погранотряде прошли дни открытых дверей
07.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Сотрудники Пинского погранотряда провели для школьников день открытых дверей.
Более пятисот школьников города и района посетили пограничный отряд. Это ребята, у которых проходят сборы по допризывной подготовке. На протяжении учебного года они изучали данный предмет. А сейчас в течение нескольких дней в своих учебных заведениях юноши занимались строевой и физической подготовкой, получали азы военной службы.
Завершающим, практическим этапом стало посещение погранотряда. Здесь ребята увидели военную технику, основные образцы вооружения, выступление кинологов со своими питомцами, а также познакомились со службой и бытом пограничников. Все это вызвало особый интерес у школьников, ведь в ближайшем будущем их тоже ожидает срочная служба, в том числе в рядах пограничников.
Михаил БУТ-ГУСАИМ,
официальный представитель Пинского пограничного отряда
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Сотрудники Пинского погранотряда провели для школьников день открытых дверей. Более пятисот школьников города и района посетили пограничный отряд. Это...
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