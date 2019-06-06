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В Пинском погранотряде прошли дни открытых дверей

07.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Сотрудники Пинского погранотряда провели для школьников день открытых дверей.




  Более пятисот школьников города и района посетили пограничный отряд. Это ребята, у которых проходят сборы по допризывной подготовке. На протяжении учебного года они изучали данный предмет. А сейчас в течение нескольких дней в своих учебных заведениях юноши занимались строевой и физической подготовкой, получали азы военной службы. 




  Завершающим, практическим этапом стало посещение погранотряда. Здесь ребята увидели военную технику, основные образцы вооружения, выступление кинологов со своими питомцами, а также познакомились со службой и бытом пограничников. Все это вызвало особый интерес у школьников, ведь в ближайшем будущем их тоже ожидает срочная служба, в том числе в рядах пограничников.

  Михаил БУТ-ГУСАИМ,
  официальный представитель Пинского пограничного отряда
  Фото автора
      

 
 
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  Сотрудники Пинского погранотряда провели для школьников день открытых дверей.   Более пятисот школьников города и района посетили пограничный отряд. Это...
 
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