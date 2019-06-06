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Топ-5 способов привлечь внимание нужного кандидата в 2019 году
07.06.2019 12:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
1) Размещение привлекательных объявлений и описание компании.
Описание и дизайн вакансии играют большую роль при выборе работы. Согласно исследованию
Исследование показало, что 68% соискателей постоянно заходят в описание компании при просмотре вакансий. При этом респонденты особенно ценят информацию о сфере деятельности, структуре и истории компании (43%), возможностях профессионального развития и обучения (28%) и преимуществах работы в компании (24%).
2) Работа над своим имиджем работодателя.
У каждой компании есть HR-бренд. Вопрос только в том, какой он. 76% респондентов опроса, проведенного сервисом
По результатам опроса, соискатели ценят в работодателе высокий уровень оплаты труда (35%) и атмосферу взаимного уважения в коллективе (27%). Важность профессионального развития и перспектив карьерного роста отметили 30% респондентов.
*в опросе можно было выбрать 3 наиболее важных критерия
Осветить и поддержать HR-бренд компании помогают участие и победы в специализированных мероприятиях. Один из них – проект «
3) Разделение аудитории на группы и выбор инструментов для каждого канала привлечения, таргетинг.
Таргетинг помогает сказать нужную информацию нужной аудитории удобным для неё способом в удобное время. Для точной настройки нужна детальная информация о вашей целевой аудитории. Хорошо, что в 21-м веке технологии сбора данных шагнули далеко за пределы опросов (хотя и они не теряют актуальности).
4) Использование других методов подачи контента.
Не все люди одинаково хорошо усваивают информацию в виде текста. Для кого-то подходит аудиоформат. Кому-то лучше запоминаются визуальные материалы. Вы можете использовать аудиоролики, фотографии, инфографики или видео. Сегодня ролики и видео набирают популярность (особенно среди молодых кандидатов). Покажите свою «
5) Рекомендации выбрать вашу компанию от сотрудников.
При покупке телевизора мы слушаем консультанта в магазине, читаем отзывы на форумах, изучаем все технические качества и инструкции (надеемся, вы читаете инструкции ДО использования товара). Но часто решение о покупке мы принимаем после того, как наш родственник или знакомый скажет, что он этим телевизором уже 6 месяцев пользуется и ни одного нарекания у него нет. С работой так же.
Способов найти кандидатов много: от классических объявлений в газете до таргетинга и брендирования страниц вакансий. Панацеи и универсального лучшего инструмента нет. Используйте инновации и традиционные методы, ищите свои креативные решения. Пробуйте и сравнивайте. Только так вы найдете свой ключ к успешному и эффективному поиску новых сотрудников.
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Ещё в нулевых одним из самых популярных видов поиска сотрудника было размещение вакансий в газетах, в объявлениях на подъездах и на информационных щитах. А какие...
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