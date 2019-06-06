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Топ-5 способов привлечь внимание нужного кандидата в 2019 году

07.06.2019 12:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Топ-5 способов привлечь внимание нужного кандидата в 2019 году
TUT.by

1) Размещение привлекательных объявлений и описание компании.

Описание и дизайн вакансии играют большую роль при выборе работы. Согласно исследованию РАБОТА.TUT.BY, в котором приняли участие 384 респондента), 77% соискателей отметили, что именно текст объявления и его оформление упрощают понимание, чем компания занимается и стоит ли откликаться на вакансию. Брендированная вакансия, отсутствие грамматических ошибок и ёмкое, чёткое описание работы вызывают доверие и желание работать компании.

Исследование показало, что 68% соискателей постоянно заходят в описание компании при просмотре вакансий. При этом респонденты особенно ценят информацию о сфере деятельности, структуре и истории компании (43%), возможностях профессионального развития и обучения (28%) и преимуществах работы в компании (24%).

2) Работа над своим имиджем работодателя.

У каждой компании есть HR-бренд. Вопрос только в том, какой он. 76% респондентов опроса, проведенного сервисом РАБОТА.TUT.BY, подтвердили важность имиджа компании при выборе места работы. Чтобы привлекать таланты, необходимо кропотливо выстраивать HR-бренд компании и показывать себя как надежного работодателя. Внимание стоит уделять и отзывам о вашей компании как о месте работы. Поощряйте хорошие отзывы ваших сотрудников и отрабатывайте негатив.

По результатам опроса, соискатели ценят в работодателе высокий уровень оплаты труда (35%) и атмосферу взаимного уважения в коллективе (27%). Важность профессионального развития и перспектив карьерного роста отметили 30% респондентов.

Топ-5 способов привлечь внимание нужного кандидата в 2019 году
 

*в опросе можно было выбрать 3 наиболее важных критерия

Осветить и поддержать HR-бренд компании помогают участие и победы в специализированных мероприятиях. Один из них – проект «Премия HR-бренд», который проходит при поддержке еженедельника «Аргументы и факты» в Беларуси. Это конкурс между компаниями в области управления персоналом. Работодатели соревнуются не только за лавры. Главное – привлечь кандидатов и вдохновить сотрудников на новые подвиги! 86% респондентов отметили, что были бы горды, если бы их компания победила в конкурсе «Премия HR-бренд».

3) Разделение аудитории на группы и выбор инструментов для каждого канала привлечения, таргетинг.

Таргетинг помогает сказать нужную информацию нужной аудитории удобным для неё способом в удобное время. Для точной настройки нужна детальная информация о вашей целевой аудитории. Хорошо, что в 21-м веке технологии сбора данных шагнули далеко за пределы опросов (хотя и они не теряют актуальности).

Но начать всегда стоит с двух вопросов: кто и где. Ваша компания расположена в Гродно? Настраивайте рекламу на аудиторию в нужном регионе. Рассматриваете вариант приема кандидатов без опыта с дальнейшим обучением? Сфокусируйтесь на работе со студентами и соискателями с резюме «Без опыта». Нужна более взрослая аудитория? СМС-сообщения будут доставлены даже тем, кто пользуется кнопочными телефонами.

4) Использование других методов подачи контента.

Не все люди одинаково хорошо усваивают информацию в виде текста. Для кого-то подходит аудиоформат. Кому-то лучше запоминаются визуальные материалы. Вы можете использовать аудиоролики, фотографии, инфографики или видео. Сегодня ролики и видео набирают популярность (особенно среди молодых кандидатов). Покажите свою «жизнь в компании»: видеоинтервью с сотрудниками и руководителями, видеовизитка, 10 фактов о компании и т.д. Видеоконтент выделит вас на фоне работодателей-конкурентов и привлечет соискателя, который подойдет вам по духу и ценностным ориентирам!

5) Рекомендации выбрать вашу компанию от сотрудников.

При покупке телевизора мы слушаем консультанта в магазине, читаем отзывы на форумах, изучаем все технические качества и инструкции (надеемся, вы читаете инструкции ДО использования товара). Но часто решение о покупке мы принимаем после того, как наш родственник или знакомый скажет, что он этим телевизором уже 6 месяцев пользуется и ни одного нарекания у него нет. С работой так же.

Разработайте систему поощрений для сотрудников, которые рекомендуют вас как работодателя. Денежная мотивация, дополнительный выходной или небольшой подарок поддержат желание рассказать о работе в компании в позитивном ключе. А ещё можно спросить у действующих сотрудников, как они нашли вакансию в вашей компании. Это сориентирует вас, на какие источники кандидатов обратить внимание в первую очередь.

Способов найти кандидатов много: от классических объявлений в газете до таргетинга и брендирования страниц вакансий. Панацеи и универсального лучшего инструмента нет. Используйте инновации и традиционные методы, ищите свои креативные решения.  Пробуйте и сравнивайте. Только так вы найдете свой ключ к успешному и эффективному поиску новых сотрудников.

 
Теги: Гродно
 
 
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