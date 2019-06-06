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Посмотрите на робота-сварщика, который рисует портреты в свободное от работы время

07.06.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается роботы, которые собирают машины на предприятии БелДЖИ, умеют не только работать сваркой и крутить гайки, но и варить кофе. Посмотрите, как они прекрасно справляются с этим.

На Петербургском международном экономическом форуме показали двух роботов. Один рисует портреты с натуры. Второй умеет пользоваться кофемашиной и варит 4 вида этого напитка.

Робот-художник фотографирует человека и переносит изображение на лист. Рисует обычным маркером на черной бумаге. Иногда машина поворачивается в сторону натуры, чтобы уточнить детали. Занимает весь процесс минуты две. При этом изображаемому человеку не обязательно сидеть неподвижно.

— На самом деле эти машины не предназначены для варки кофе и рисования, — рассказывает Денис Голуб, генеральный директор Кт-Сегмент холдинга «Ленполиграфмаш». — Они для автоматизации промышленных предприятий. Тот, что рисует, — робот-сварщик, упаковщик, может красить. Подобные работают на БелДЖИ. Второй робот двуручный. Он предназначен для работы на линиях, где нужно что-то скручивать.

 
 
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На Петербургском международном экономическом форуме показали двух роботов. Один рисует портреты с натуры. Второй умеет пользоваться кофемашиной и варит 4 вида...
 
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