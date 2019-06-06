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В мозге американки обнаружили ленточного червя
Источник материала: Tut.by
У 42-летней жительницы Нью-Йорка (США) по имени Рэйчел Пальма (Rachel Palma) было подозрение на рак мозга, но вместо опухоли в черепной коробке пациентки обнаружили ленточного червя. Об этом
Рейчел обратилась к докторам с жалобами на проблемы с памятью, а также моторные нарушения к конечностях. Специалисты заметили в мозге женщины непонятное образование. Врачи предположили, что это может быть злокачественная опухоль, и что необходимо хирургическое вмешательство.
Во время операции доктора на месте очага обнаружили нечто твердое, похожее на небольшой камень или перепелиное яйцо. Хирурги извлекли находку для дальнейшего анализа и надрезали ее — внутри оказался небольшой ленточный червь типа Taenia solium.
Рэйчел поставили диагноз «нейроцистицеркоз» — паразитарная инфекция центральной нервной системы. Naked Science
После назначения лечения Рэйчел стало намного лучше. По ее словам, «симптомы утихли почти на 100%». «Лучшая часть моей истории, это ее счастливое завершение», — добавила Пальма.
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Рэйчел поставили диагноз «нейроцистицеркоз» - паразитарная инфекция центральной нервной системы.
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