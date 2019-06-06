Купалье – 2019: кто выступит на гала-концерте и сколько стоят билеты

Источник материала: Горецкий вестник

С 6 по 7 июля в агрогородке Александрия Шкловского района в десятый раз пройдет республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Билеты уже поступили в продажу.





Квиток на гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» обойдется в Br29 – Br31,5. Планируется, что на сцене 6 июля выступят отечественные и зарубежные исполнители: Лев Лещенко, Тина Кароль, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Виктория Алешко, Искуи Абалян, Руслан Алехно, группа «Дрозды»​, молодые таланты страны – Ольга Сацюк, Аlen Hit, Руслан Асланов, Мария Могильная, заслуженный коллектив Беларуси Государственный академический ансамбль танца Беларуси, балет Ольги Шамровой, танцевальный проект «M.Y.D.C.»​ Юлии и Николая Михайловых.

Начало гала-концерта – 21.30.

После гала-концерта отдыхающих пригласят на бесплатную ночную дискотеку. В программе – выступление артистов белорусской эстрады и Могилевской областной филармонии, группы «Леприконсы», ведущих диджеев Беларуси. Завершится гуляние праздничным фейерверком.





7 июля в 14.00 начнется концерт Анатолия Ярмоленко и заслуженного коллектива Беларуси «Сябры». Цена квитка — Br10 – Br12,5.