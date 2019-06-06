Что будет в Александрии: полная программа Купалья –2019

Источник материала: Горецкий вестник

6 и 7 июля Александрия вновь соберет белорусов на масштабное празднование Купалья : организаторы гуляний много сюрпризов и масштабные концерты с известными артистами.





6 июля (суббота)

14.00 – 24.00 — работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

«Зроблена ў Беларусi» – выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод».

«Александрыйскі кірмаш» – праздничная выставка-ярмарка

«Александрыйская гасцiна» – торговые ряды, летние кафе.

«Друкарскі двор» – выставочная площадка на которой разместятся экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон «Кніжны кірмаш».

«Яселка з ласункамі» – торговые точки с реализацией сладкой продукции.

«Каравайная сяліба» – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса.

Молодежная площадка «Творчасць маладых» – презентация молодежных проектов.

«Кiрмашовыя забавы» – работа аттракционов.





14.00 – 21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился Александр Лукашенко

16.00 – 21.00 и 11.00 – 17.00 (воскресенье) — «Свята цырка ў Александрыі», цирковые выступления и программы артистов Белорусского государственного цирка.

Малая концертная площадка

14.00 – 15.15 — концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц «Суквецце талентаў».

15.30 – 16.30 — концерт «Купальская вясёлка» с участием детских творческих коллективов Могилевской области.

16.45 – 17.30 — концертная программа «Купалля водар медунічны» с участием профессиональных творческих коллективов Могилевской области ансамбля песни и танца «Медуница», вокального ансамбля «Весялуха».

18.00 – 18.30 — церемония открытия республиканского праздника «Купалле».

18.30 – 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии.

19.20 – 19.50 — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба.





Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 – 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку».

14.45 – 15.30 — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT».

15.30 – 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка».

17.00 – 20.30 — концерт «Любовь я к Родине храню» творческих коллективов регионов, бардовской песни.

Главная концертная площадка

21.30 – 23.00 — гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей.

23.00 – 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.

7 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00 — молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей, ведущих ди-джеев Беларуси.

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области.

14.00 – 15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Малая концертная площадка

15.20 – 15.50 — музыкальная программа «Беларусь, ты чароўная песня мая».

16.00 – 17.00 — музыкально-танцевальная программа «Ад сэрца да сэрца» солистов Могилевской областной филармонии.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 – 14.00 — проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению.

14.00 – 14.15 — старт молодежного квеста.

14.15 – 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле».

15.20 – 17.00 — концерт бардовской песни «Александрийские встречи».