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Что будет в Александрии: полная программа Купалья –2019

07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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6 и 7 июля Александрия вновь соберет белорусов на масштабное празднование Купалья: организаторы гуляний много сюрпризов и масштабные концерты с известными артистами.

 

Что будет в Александрии: полная программа Купалья –2019

 

6 июля (суббота)

 

14.00 – 24.00  — работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

«Зроблена ў Беларусi» – выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод».

«Александрыйскі кірмаш» – праздничная выставка-ярмарка

«Александрыйская гасцiна» – торговые ряды, летние кафе.

«Друкарскі двор» – выставочная площадка на которой разместятся экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон «Кніжны кірмаш».

«Яселка з ласункамі» – торговые точки с реализацией сладкой продукции.

«Каравайная сяліба» – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса.

Молодежная площадка «Творчасць маладых» – презентация молодежных проектов.

«Кiрмашовыя забавы» – работа аттракционов.

 

Что будет в Александрии: полная программа Купалья –2019

 

14.00 – 21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился Александр Лукашенко

16.00 – 21.00 и 11.00 – 17.00 (воскресенье) — «Свята цырка ў Александрыі»,  цирковые выступления и программы артистов Белорусского государственного цирка.

 

Малая концертная площадка

14.00 – 15.15  — концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц «Суквецце талентаў».

15.30 – 16.30 — концерт «Купальская вясёлка» с участием детских творческих коллективов Могилевской области.

16.45 – 17.30 — концертная программа «Купалля водар медунічны» с участием профессиональных творческих коллективов Могилевской области ансамбля песни и танца «Медуница», вокального ансамбля «Весялуха».

18.00 – 18.30  — церемония открытия республиканского праздника «Купалле».

18.30 – 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии.

19.20 – 19.50  — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба.

 

Что будет в Александрии: полная программа Купалья –2019
Фото: sputnik.by

 

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 – 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку».

14.45 – 15.30  — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT».

15.30 – 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка».

17.00 – 20.30  — концерт «Любовь я к Родине храню» творческих коллективов регионов, бардовской песни.

 

Главная концертная площадка 

21.30 – 23.00 — гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей.

23.00 – 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.

 

7 июля (воскресенье)

 

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00 — молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей, ведущих ди-джеев Беларуси.

 

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области.

14.00 – 15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

 

Малая концертная площадка

15.20 – 15.50 — музыкальная программа «Беларусь, ты чароўная песня мая».

16.00 – 17.00 — музыкально-танцевальная программа «Ад сэрца да сэрца» солистов Могилевской областной филармонии.

 

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 – 14.00 — проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению.

14.00 – 14.15 — старт молодежного квеста.

14.15 – 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле».

15.20 – 17.00 — концерт бардовской песни «Александрийские встречи».

 

Купалье – 2019: кто выступит на гала-концерте и сколько стоят билеты


 
 
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  6 и 7 июля Александрия вновь соберет белорусов на масштабное празднование Купалья: организаторы гуляний много сюрпризов и масштабные концерты с известными...
 
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