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За нарушения — к ответу. Госконтроль проверил ОАО «Борисовский консервный завод»

07.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Борисовский межрайонный комитет государственного контроля совместно с Борисовским межрайонным отделом УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску провел выборочную проверку ОАО «Борисовский консервный завод». В ходе ее установлены многочисленные нарушения действующего законодательства, а также иные негативные факты в его деятельности, в т.ч. причинения вреда государственному имуществу.

Несмотря не незначительный рост объемов производства (100,6 % в 2018 году к уровню 2017 года), выручка от реализации продукции ежегодно уменьшается (в 2018 году получено 87,8 % к уровню 2017 года), а соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства неуклонно растет (в 2017 году этот показатель составил 288 %, в 2018 году — 499,9 %), при этом загрузка производственных мощностей в 2017 году составила 74,8 %, в 2018 году — 62,6 %, а показатели рентабельности имеют отрицательное значение.

До настоящего времени не погашена задолженность по полученной в 2009 году бюджетной ссуде: на 01.01.2019 просроченная задолженность составила 383,7 тыс. руб., а  общая сумма задолженности по исполненным гарантиям перед Минским облисполком на начало текущего года составила 1305,8 тыс. руб., начисленным процентам — 2069,4 тыс. руб.

Заключение новых договоров строительного подряда с ООО «СУ-31» при наличии задолженности по предыдущим договорам в сумме 111,2 тыс. руб., а также бездействие по погашению задолженности привело к ухудшению финансового положения общества.

Необходимо отметить крайне низкий уровень организации претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности. Так, Экономическим судом Минской области в октябре 2017 г. исковое заявление общества к фирме JSL Trade Corporation (США) оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением обществом досудебного порядка урегулирования спора (с указанной даты общество так и не приняло мер по взысканию 27933,5 евро просроченной дебиторской задолженности).

По причине не обеспечения своевременной реализации продукции «Морковь резаная с грибами в томатном соусе «Мечта гурмана» (450 и 500 г) в количестве 40154 шт. и «Сок морковный с мякотью» (0,45 л и 0,3 л) в количестве 210 шт., сроки годности которой истекли, причинен ущерб обществу в размере 47,2 тыс. руб.

В то же время для видимого улучшения показателей эффективности работы руководством общества в 2016 — 2018 гг. оформлялись фиктивные сделки по реализации готовой продукции, которая впоследствии возвращалась собственнику:  в указанном периоде сумма таких сделок превысила 570 тыс. руб.

При наличии задолженности по заработной плате по указанию бывшего директора С.А. Белав-ского не представлялась в органы государственной статистики форма государственной статистической отчетности 12-т (задолженность) «Отчет о просроченной задолженности по заработной плате» на 01.03.2018, 01.04.2 018, 01.06.2018 и 01.07.2018.

Необходимо отметить, что указанному положению дел, а также возможным злоупотреблениям способствовала ненадлежащая организация бухгалтерского учета: в нем не нашли отражения суммы выявленной при проведении годовой инвентаризации за 2016, 2017, 2018 годы сомнительной дебиторской задолженности (более 470 тыс. руб.), в том числе и внешней, не принимались действенные меры и по ее взысканию, а сопоставление в ходе проверки данных аналитического и синтетического учета показало на наличие недостачи продукции на сумму 182,3 тыс. руб. и недостачи активов на 1286,6 тыс. руб.

В ходе проверки установлены нарушения законодательства о закупках, порядка учета черных и цветных металлов, а также природоохранного и земельного законодательства.

Материалы проверки направлены для дачи правовой оценки в правоохранительные органы, а также в Борисовский райисполком для принятия мер по устранению нарушений. Виновные в установленном порядке будут привлечены к ответственности.

Борисовский межрайонный комитет госконтроля


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Теги: Минск
 
 
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